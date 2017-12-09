Пушков назвал «позором» ситуацию с украинским языковым законом
Москва, 9 декабря. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков назвал «позором» ситуацию, связанную с принятием Украиной закона об образовании. Соответствующую запись политик разместил в социальной сети Twitter.
Рада не будет вносить изменения в закон о языке. Венец. комиссия промолчит, ПАСЕ опять предаст свои "принципы", в ОБСЕ прикусят язык. Позор.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017
Следует отметить, что нормативный акт вызвал острую критику мировой общественности в связи с агрессивной языковой политикой Киева. Закон предполагает практически полный переход школьного образования на украинский язык обучения.
«Рада не будет вносить изменения в закон о языке. Венец. комиссия промолчит, ПАСЕ опять предаст свои «принципы», в ОБСЕ прикусят язык. Позор», — написал Пушков.
Ранее комиссия «За демократию через право» («Венецианская комиссия») призвала Украину уважать права русскоязычного населения.