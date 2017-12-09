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Пушков назвал «позором» ситуацию с украинским языковым законом
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    Пушков назвал «позором» ситуацию с украинским языковым законом

    22:07  9 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  09 Декабря 2017
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    Пушков назвал «позором» ситуацию с украинским языковым законом

    Москва, 9 декабря. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков назвал «позором» ситуацию, связанную с принятием Украиной закона об образовании. Соответствующую запись политик разместил в социальной сети Twitter.

    Следует отметить, что нормативный акт вызвал острую критику мировой общественности в связи с агрессивной языковой политикой Киева. Закон предполагает практически полный переход школьного образования на украинский язык обучения.

    «Рада не будет вносить изменения в закон о языке. Венец. комиссия промолчит, ПАСЕ опять предаст свои «принципы», в ОБСЕ прикусят язык. Позор»,  — написал Пушков.

    Ранее комиссия «За демократию через право» («Венецианская комиссия») призвала Украину уважать права русскоязычного населения.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #пушков #закон #язык #венецианская комиссия
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