В Пентагоне пригрозили сбивать российские самолеты в Сирии

Москва, 9 декабря. В Пентагоне выражают беспокойство по поводу того, что американские военные «будут вынуждены сбивать российские самолеты» в Сирийской республике, если те будут представлять угрозу наземным или воздушным силам западной коалиции, которая сражается с ИГ1. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что российские и американские военные из-за активных действий в районе Евфрата постоянно связываются по горячей линии в целях предотвращения нежелательных инцидентов.

По словам официального представителя Центрального командования ВВС США подполковника Дамьена Пикарта, в командовании беспокоятся, что американские военные могут «сбить российский самолет, потому что действия российской авиации могут угрожать нашим воздушным или сухопутным силам».

«Лидеры коалиции неоднократно отмечали, что они здесь ради борьбы с ИГ, а не с русскими или кем-то еще», — отметил он, передает RT.

Напомним, ранее в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что американская авиация пытается помешать уничтожению террористов в Сирии, с этим связано сближение самолетов РФ и США в долине Евфрата. Так, например, 23 ноября два штурмовика Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели на боевое задание по ликвидации опорного пункта ИГ в районе города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, однако истребитель F-22 ВВС США активно пытался помешать российским самолетам нанести удар по боевикам, имитируя воздушный бой.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.







1 Организация запрещена на территории РФ.