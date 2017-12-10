Сирия, 10 декабря. ИГИЛ1 заявило об убийстве более сотни военнослужащих США в Сирии, Ираке и Афганистане. САА при поддержке ВКС РФ вошла в провинцию Идлиб со стороны Хамы. Террористы ИГ1 лишились всех территорий в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели несколько успешных боевых вылетов в южной части провинции Алеппо; оказали поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры»*** на юге Алеппо; взяли под огневой контроль город Мугр Аль-Мир на юго-западе Дамаска; освободили деревни Балил, Умм Хазим и Тель Хазим в районе границы между провинциями Хама и Идлиб.

«Исламское государство»1: отбило у «Нусры» четыре деревни к северо-востоку от Хамы; потеряло все территории, в том числе близ сирийской границы, в Ираке; заявило об убийстве более сотни военнослужащих США в Сирии, Ираке и Афганистане; организовало несколько терактов в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: противостояла САА близ границы в южной части Алеппо; продолжила перестрелки с САА в районе Восточной Гуты.

«Ахрар Аш-Шам»: потеряла одного из лидеров в результате нападения неизвестных исламистов в Идлибе.

Курды: захватили деревню Гренниг на юго-востоке Дейр-эз-Зора; лишились более 15 бойцов в результате атаки смертника ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты вновь фиксировались жестокие перестрелки между армией САР и группировками вооруженной оппозиции, союзными «Джебхат Ан-Нусре»1. Как передавал Twitter-канал (ShahbaPress), противники продолжили столкновения вблизи района Айн-Тарма, а также недалеко от населенного пункта Сакба.

В юго-западной части региона армия Башара Асада значительно продвинулась в наступлении, заняв ключевые высоты близ города Мугр Аль-Мир и тем самым установив над ним огневой контроль, сообщал военный источник на своей странице в Twitter (watanisy). Данных о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Провинция Алеппо

На юге провинции Алеппо не утихали вооруженные столкновения между войсками САР и их союзниками с одной стороны и антиправительственными организациями с другой. В первой половине дня агентство новостей Al Masdar News сообщило о массированной воздушной атаке опорных пунктов «Джебхат Ан-Нусры» со стороны российской авиации, в результате чего боевики понесли значительные потери в военной технике. Сирийские ВВС также провели несколько боевых вылетов в районах, оккупированных исламистами, передавал телеканал Halab Today TV.

Турция продолжила стягивать силы в район курдского кантона Африн — более 20 бронемашин и множество солдат прибыли в район города Дарат Изза. Военные источники AMN сообщали о том, что турецкие войска и поддерживаемые ими исламисты Сирийской свободной армии** (ССА) начали создавать новые боевые посты вокруг подконтрольных курдам территорий, таким образом окружая силы SDF и YPG.

Стало известно, что при помощи российского Центра по примирению враждующих сторон в родные места в провинциях Алеппо и Хомс вернулись более 50 мирных жителей, бежавших во время боевых действий. Совместные усилия представителей России и властей Сирии продолжают давать плоды. Инфраструктура разрушенных боевиками городов восстанавливается, что дает возможность тысячам беженцев вернуться в свои дома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Некоторые военные источники заявляли о том, что еще одно высокопоставленное лицо из числа Демократической армии Сирии**** (SDF) — лидер одного из курдских племен Ясер Аль-Далех — покинул ряды курдов, чтобы присоединиться в Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщало агентство новостей Al Masdar News, однако данные сведения не были подтверждены.

Медиа-порталы, подконтрольные террористам «Исламского государства», накануне утверждали, что за последнее время более сотни американских военных были убиты в различных частях Сирии, Ирака и Афганистана. Официальные лица США никак не прокомментировали подобное заявление. Напомним, войска САР при помощи ВКС РФ полностью разгромили ИГИЛ в Сирийской арабской республике, однако некоторые отряды группировки все еще сохраняют незначительные позиции, преимущественно там, где ведут наступление проамериканские курдские подразделения. Так, Twitter-канал (jisrtv) сообщал, что курдам удалось занять деревню Гренниг на левом берегу Евфрата, однако в результате атаки смертника ИГ на «джихад-мобиле» SDF потеряли не менее 15 солдат.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб был убит один из главарей вооруженной оппозиции. Как передавал военный источник в Twitter (S_A_Agency), нападавшие в масках открыли огонь по лидеру группировки «Ахрар Аш-Шам» и сопровождающим его боевикам, в результате чего все они были нейтрализованы. Местные активисты утверждают, что ранее подобным атакам подверглись командиры антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам». Предполагается, что ответственность за нападения лежит на террористах подпольных ячеек «Исламского государства». Информагентство «Аль-Амак», подконтрольное ИГИЛ, не раз заявляло о том, что в Идлибе осуществляют подрывную деятельность более сотни «спящих ячеек».

Очередной взрыв произошел на востоке провинции. СВУ сработало в районе аэродрома «Абу Ад-Духур» и привело к гибели одного из гражданских лиц. Как сообщают корреспонденты телеканала Halab Today, вероятно, устройство было установлено боевиками одной из конкурирующих группировок так называемой вооруженной оппозиции.

Провинция Хама

К северо-востоку от города Хама на протяжении всего дня продолжались бои за контроль над территориями между террористами «Исламского государства» и «Джебхат Ан-Нусры». В результате столкновений ИГИЛовцы продвинулись далее и приблизились к границе с соседней провинцией Идлиб, захватив еще четыре населенных пункта. В сумме более 85 квадратных километров территорий перешло под контроль данной террористической группировки, утверждает медиа-крыло ИГ Al Amaq. В ходе вооруженных стычек были ликвидированы по меньшей мере 50 исламистов «Ан-Нусры».

В северной части региона отмечались ожесточенные столкновения между членами коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и сирийскими войсками. Стороны обстреливали позиции друг друга в районе населенных пунктов Аль-Хувейджа, Аль-Латамина, Балиль и Шакузия. Об этом сообщал Twitter-канал (newsyarmouk). Во второй половине дня стало известно, что военнослужащие САР при поддержке российских ВКС отбили у радикалов деревни Балил, Умм Хазим и Тель Хазим, войдя на территорию провинции Идлиб. В ходе противостояния, пять радикалов были захвачены в плен. Далее войска САР намереваются продвигаться в направлении населенного пункта Абу Дали.

Ирак

После того как более 30 деревень и городов на западе Ирака были зачищены военнослужащими иракской армии и Сил народной мобилизации, союзники смогли в короткий срок освободить территории у сирийско-иракской границы в этом регионе от оставшихся боевиков «Исламского государства». Во второй половине дня премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о полном уничтожении ИГ в стране. Напомним, о начале завершающего этапа антитеррористической кампании в Ираке было объявлено днем ранее.

Однако некоторое количество «спящих ячеек» группировки все еще сохраняет присутствие во многих частях Ирака. Боевики подпольных формирований активизировались сразу в нескольких провинциях — Салах Эд-Дин, Аль-Анбар и Багдад. В результате мощных взрывов, предположительно организованных ИГ, погибли и были ранены несколько мирных граждан, о чем сообщал новостной портал Al Sumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)