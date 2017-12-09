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Азаров назвал арест Саакашвили «плохим знаком» для США
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    Азаров назвал арест Саакашвили «плохим знаком» для США

    21:25  9 Декабря 2017  /обновлено: 21:43  09 Декабря 2017
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    Азаров назвал арест Саакашвили «плохим знаком» для США

    Москва, 9 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал задержание экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «плохим знаком» для Соединенных Штатов Америки. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

    По мнению Азарова, после провала первой попытки задержать Саакашвили у киевских властей не оставалось иного выбора, кроме нового ареста. Бывший глава украинского правительства назвал президента Порошенко «марионеткой США».

    «Для американцев это плохой знак, американская марионетка Порошенко вдруг ослушалась их прямых указаний, а ведь было прямое разъяснение Госдепа и Посольства», считает Азаров.

    Николай Янович выразил уверенность, что действия Киева в отношении Саакашвили не успокоят ситуацию. Напротив, авторитет грузинского политика растет, чему лишь способствуют украинские власти.

    «Словом, абсурд на абсурде»,  — заключил бывший премьер-министр Украины.

    Ранее эксперт высказал мнение, что Петру Порошенко не удается справиться с Саакашвили.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #азаров #саакашвили #плохой знак
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