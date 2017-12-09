Сирия, 9 декабря. ИГ1 терпит поражение в Ираке. САА при поддержке ВКС РФ достигла границ провинции Идлиб. Один из командиров ССА** погиб в результате взрыва в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели массированную атаку военных объектов «Ан-Нусры»*** в районе границы между Хамой и Идибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по позициям «Нусры» на юго-западе провинции Дамаск; захватили новую партию оружия ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре; вошли на территорию Идлиба.

«Исламское государство»1: отбило у «Нусры» несколько деревень к северо-востоку от Хамы; потерпело поражение в боях с иракской армией у границы с Сирией.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва мины в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает бои с САА в северной части Хамы.

Провинция Дамаск

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает, что сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты в районе населенных пунктов Хермон и Бейт Джинн, расположенных на юго-западе региона, стремясь закрепить успех войск Башара Асада. Напомним, несколькими часами ранее Сирийской арабской армии (САА) удалось взять под огневой контроль город Мугр Аль-Мир. Никакой информации о нанесенном радикалам «Джебхат Ан-Нусры»1 уроне пока не поступало. Интенсивные бои в данном районе не прекращаются уже на протяжении нескольких недель.

Провинция Алеппо

В южных районах провинции Алеппо продолжаются вооруженные столкновения между боевиками антиправительственной организации «Джебхат Ан-Нусра» и силами САР. Стало известно, что более 35 тысяч мирных жителей покинули свои дома из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает Twitter-канал (Syria_ar_). Напомним, отряды «Тахрир Аш-Шам», базирующиеся на юге провинции, выступили инициаторами конфликта. Боевики группировки намеревались перерезать стратегическую магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, благодаря которой обеспечивается снабжение ключевых объектов правительственной армии вблизи административного центра региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

На странице проправительственного военного источника в сети Twitter (watanisy) были опубликованы фотографии, на которых запечатлены новые военные трофеи сирийских войск — большое количество пулеметных установок, автоматов, военных пикапов и танков. Техника и боеприпасы были обнаружены в районе населенных пунктов, расположенных между городами Меядин и Абу Кемаль. Террористы «Исламского государства» оставили оружие перед тем, как бежать в западную часть провинции. Напомним, боевики потерпели поражение в боях с правительственными силами и их союзниками, выступающими при поддержке ВКС РФ. Оставшиеся в живых радикалы бежали на запад в район Сирийской пустыни. После того как освобожденные территории будут обезврежены от мин и СВУ, оставленных ИГИЛовцами, подразделения САР начнут операцию по уничтожению оставшихся исламистов.

Провинция Даръа

Местный Twitter-канал (DaraaMartyrsOF) сообщает о смерти одного из лидеров Сирийской свободной армии (ССА). Командир подразделения по обезвреживанию мин — Бадиа Аль-Харири — погиб при попытке разминировать взрывное устройство. Взрыв произошел в районе шоссе, пролегающего между населенными пунктами Бусра Аль-Харири и Малиха Аль-Аташ. Предполагаемыми виновниками инцидента являются террористы подконтрольного «Исламскому государству» формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», которое противостоит «свободной армии» в Даръа.

Провинция Хама

Стало известно, что силы Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей проасадовских ополченческих отрядов вошли на территорию провинции Идлиб после мощной наступательной операции, начавшейся сегодня утром. Перед началом наступления позиции радикалов «Джебхат Ан-Нусры» подверглись массированной воздушной атаке авиации РФ, передает агентство новостей Al Masdar News. Правительственным подразделениям удалось освободить населенные пункты Балил, Умм Хазим и Тель Хазим. Кроме того, как сообщает военный источник в Twitter (watanisy), части САА уже достигли деревни Умм Тарикия. Пятеро террористов были взяты в плен. О количестве уничтоженных и раненных боевиков не сообщается. По словам военных экспертов, одной из основных задач на данном направлении является освобождение города Абу Дали, а также дальнейшее продвижение в сторону авиабазы «Абу Ад-Духур». Элитные части САА уже начали покидать провинцию Дейр-эз-Зор для того, чтобы присоединиться к театру боевых действий в Хаме, передают источники AMN.

Тем временем ИГИЛовцы, противостоящие альянсу «Тахрир Аш-Шам» северо-восточнее Хамы, прорвали линию обороны противника и значительно приблизились к Идлибу. Согласно информации информагентства AMN, под контроль террористической группировки перешли деревни Хувайс Ибн-Хатиб, Калат Эль-Хувайс, Хувайс Ум-Аль-Джарн и Джабал- Хувайс. Сведений о потерях сторон не поступало.

Ирак

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади выступил с официальным обращением, объявив, что территории Иракской Республики полностью освобождены от террористов «Исламского государства». В ходе военной операции, начавшейся накануне, более 13 тысяч квадратных километров территорий были зачищены от боевиков. Сирийско-турецкая граница находится под контролем правительственной армии Ирака. Однако, как сообщалось ранее, в стране все еще действует ряд подпольных групп ИГИЛовцев, причастных к постоянным взрывам в провинциях Аль-Анбар, Багдад и других.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)