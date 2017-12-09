Ученые из ОАЭ планируют выращивать на Марсе пальмы, клубнику и помидоры

Москва, 9 декабря. Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов заявили о намерении выращивать на Марсе салат, помидоры, клубнику и финиковые пальмы. По словам главы стратегического планирования космического агентства ОАЭ Рашида аль-Заади, это возможно, поскольку почва Марса похожа на пустыни Эмиратов.

Как стало известно, власти государства уже выделили 5,5 млрд долларов на соответствующий проект. Кроме того, специалисты из агентства намерены найти на Красной планете воду и подробнее изучить особенности Марса, сообщает издание «Российский Диалог».

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA планируют пилотируемый полет к Марсу в 2030-х — 2040-х годах.