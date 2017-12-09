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Рябков: Россия полностью привержена ДРСМД
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    Рябков: Россия полностью привержена ДРСМД

    23:09  9 Декабря 2017  /обновлено: 23:09  09 Декабря 2017
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    Рябков

    Москва, 9 декабря. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что обвинения США в размещении Россией на суше крылатых ракет большой дальности не согласуются с техническими данными и носят голословный характер. По его словам, Россия полностью привержена ДРСМД.

    «Иначе говоря, обвинения носят абсолютно голословный характер, — сказал дипломат. — Они не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей Договору, ни данными полетной телеметрии. Ничем. И понятно почему – потому что этого просто не существует».

    Ранее Рябков выразил мнение, что усиление в США антироссийской кампании в связи с ДРСМД может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.

    Напомним, в субботу глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Москва не оставит без ответа попытки Вашингтона «добить» ДРСМД.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сша #рябков #дрсмд
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