Сирия, 10 декабря. Армия САР и ВКС РФ ведут зачистку пустынных районов на границе провинций Хомс и Дейр-эз-Зор от остатков отрядов ИГ1. «Джебхат ан-Нусра»***1 провела контратаку вблизи города Рахаджан в Хаме. На юге от Алеппо возобновились бои между САА и «Тахрир аш-Шам», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ведут зачистку пустынных районов на юге Сирии от остатков отрядов ИГИЛ;1 помогли армии САР отразить нападение «Джебхат ан-Нусры» вблизи города Рахаджан.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили ожесточенные столкновения с «Тахрир аш-Шам» в южной части Алеппо; нанесли авиаудар по опорному пункту «Нусры» на северо-востоке от Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): сохраняет присутствие в провинции Дейр-эз-Зор в виде разрозненных «спящих ячеек».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): перебрасывает новые силы и ресурсы к линиям разграничения с САА в Восточной Гуте и близ города Рахаджан; потеряла высокопоставленного главаря на северо-востоке Хамы.

Провинция Дамаск

Боевики исламистских группировок, в том числе из террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают удерживать здания на окраине населенного пункта Хараста, расположенного к северо-востоку от Дамаска. По информации Damascus Now, радикалы пока что прервали активные боевые действия в Восточной Гуте, сконцентрировавшись на удержании имеющихся позиций. Боевики, кроме того, продолжают осуществлять ротацию сил на линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) и наращивать боевую мощь в этом районе. Так, согласно сведениям Twitter-канала (@NatDefFor), исламисты накапливают силы и средства у линии фронта на окраине столичного района Джобар, опасаясь, что правительственные силы вновь перейдут в наступление на этом направлении.

Провинция Алеппо

Оппозиционный новостной ресурс Qalaat Al Mudiq сообщает о вновь вспыхнувших столкновениях между военнослужащими САА и боевиками «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Алеппо. Бои разворачиваются в окрестностях населенных пунктов Аль-Рашадия и Хиджара к юго-западу от города Ханассер. Как утверждает подконтрольный исламистам источник, вооруженное противостояние возобновилось после новой серии атак армии САР в этом регионе. Части правительственных сил параллельно наступают со стороны Алеппо и Хамы в направлении города Абу ад-Духур и одноименной авиабазы на его окраине на востоке провинции Идлиб. Помощь с воздуха в ходе операции против террористов сирийской «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) оказывает боевая авиация РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-западе региона и в юго-восточной части соседнего Хомса сохраняется активность разрозненных бандгрупп «Исламского государства». В настоящее время подразделения правительственных сил САР, поддерживаемые российскими ВКС, ведут зачистку ранее освобожденных пустынных районов провинции, передает на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник. Отмечается также, что данная террористическая группировка уже не представляет направленной единой силы. Все больше остатков отрядов ИГ переходит в разряд «спящих ячеек», которые действуют обособленно друг от друга.

Между тем местный портал DeirEzzor24 сообщает, что, несмотря на неспособность боевиков ИГ вести военные действия, в районе западного побережья Евфрата по-прежнему сохраняется высокая вероятность террористических атак, а также налетов отдельных групп «Исламского государства» на военные колонны и позиции сирийской армии и проиранских шиитских отрядов, выступающих на стороне официального Дамаска.

Провинция Хама

Агентство Al Manar News передает, что к северо-востоку от Хамы погиб один из высокопоставленных членов «Джебхат Фатх аш-Шам» по прозвищу Санани. В его личном автомобиле детонировало самодельное взрывное устройство. Сведения о том, кем именно могла быть заложена бомба, в настоящий момент выясняются. Предполагается, что к этому могут быть причастны террористы ИГ, которые пытаются сформировать свой территориальный анклав в этом регионе путем захвата позиций «Ан-Нусры».

Главари коалиции «Тахрир аш-Шам» намерены восстановить контроль над ключевым городом Рахаджан, недавно отбитым армией САР под прикрытием ВКС РФ. Для этого боевики перебрасывают новую технику и вооружение к линии соприкосновения в этом районе, сообщает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Террористы уже пытались провести контратаку, выступив со стороны поселка Муакар Аш-Шамали при поддержке военных пикапов, однако потерпели неудачу, поскольку российские самолеты помогли САА отразить нападение. Несмотря на это, контрнаступательные действия боевиков на этом направлении в ближайшее время могут активизироваться.

Сирийские ВВС тем временем провели бомбардировку объектов «Джебхат ан-Нусры» на северо-востоке провинции Хама. В результате воздушной операции, по данным новостного Facebook-канала Hama Media Center, был ликвидирован стратегически значимый опорный пункт исламистов в этом районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)