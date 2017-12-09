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Стало известно, когда Toyota презентует новый седан Avalon
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    Стало известно, когда Toyota презентует новый седан Avalon

    21:03  9 Декабря 2017  /обновлено: 21:03  09 Декабря 2017
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    Стало известно, когда Toyota презентует новый седан Avalon

    Токио, 9 декабря. На официальной странице японской компании Toyota в Instagram опубликовано фото новейшего седана Avalon, который, как ожидается, будет представлен в январе следующего года. 

    Представители компании написали под фотографией, что автомобиль будет представлен 15 января на Детройтском автосалоне. Представители Toyota заверяют, что у новинки будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих. 

    На данный момент известно, что у нового Avalon имеется воздухозаборники вертикального типа и рельефный капот, массивная решётка радиатора и светодиодные фонари.

    Если верить слухам, то новинка будет построена на архитектуре TNGA, с использованием которой создан премиальный седан Toyota Camry.

     

    The all-new 2019 #Avalon is getting ready to make an entrance. More to come Jan 15 from #NAIAS.

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    Напомним, ранее сообщалось, что концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #toyota
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