Стало известно, когда Toyota презентует новый седан Avalon

Токио, 9 декабря. На официальной странице японской компании Toyota в Instagram опубликовано фото новейшего седана Avalon, который, как ожидается, будет представлен в январе следующего года.

Представители компании написали под фотографией, что автомобиль будет представлен 15 января на Детройтском автосалоне. Представители Toyota заверяют, что у новинки будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих.

На данный момент известно, что у нового Avalon имеется воздухозаборники вертикального типа и рельефный капот, массивная решётка радиатора и светодиодные фонари.

Если верить слухам, то новинка будет построена на архитектуре TNGA, с использованием которой создан премиальный седан Toyota Camry.

The all-new 2019 #Avalon is getting ready to make an entrance. More to come Jan 15 from #NAIAS. A post shared by toyotausa (@toyotausa) on Dec 8, 2017 at 11:46am PST

Напомним, ранее сообщалось, что концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.