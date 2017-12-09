Стало известно, когда Toyota презентует новый седан Avalon
Токио, 9 декабря. На официальной странице японской компании Toyota в Instagram опубликовано фото новейшего седана Avalon, который, как ожидается, будет представлен в январе следующего года.
Представители компании написали под фотографией, что автомобиль будет представлен 15 января на Детройтском автосалоне. Представители Toyota заверяют, что у новинки будет много интересных решений, а динамизм и стиль удивят многих.
На данный момент известно, что у нового Avalon имеется воздухозаборники вертикального типа и рельефный капот, массивная решётка радиатора и светодиодные фонари.
Если верить слухам, то новинка будет построена на архитектуре TNGA, с использованием которой создан премиальный седан Toyota Camry.
Напомним, ранее сообщалось, что концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.