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Пассажирский автобус перевернулся в Сан-Франциско, десятки пострадавших
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    Пассажирский автобус перевернулся в Сан-Франциско, десятки пострадавших

    20:35  9 Декабря 2017  /обновлено: 20:35  09 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус перевернулся в Сан-Франциско, десятки пострадавших

    Сан-Франциско, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Сан-Франциско (штат Калифорния): на автостраде перевернулся пассажирский автобус. Как сообщает пожарный департамент Сан-Франциско в субботу в Twitter, пострадали, по меньшей мере, 29 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

    «29 пациентов были доставлены в местные больницы, четверо с серьезными травмами, девять с травмами средней тяжести и 16 с незначительными травмами», — говорится в сообщении.

    В свою очередь газета The Seattle Times сообщает, что среди пассажиров автобуса были только взрослые. Отмечается, что автобус принадлежит частной компании, он направлялся на праздничную вечеринку.

     

    Напомним, ранее сообщалось, что пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #калифорния #сан-франциско
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