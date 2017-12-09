Пассажирский автобус перевернулся в Сан-Франциско, десятки пострадавших

Сан-Франциско, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Сан-Франциско (штат Калифорния): на автостраде перевернулся пассажирский автобус. Как сообщает пожарный департамент Сан-Франциско в субботу в Twitter, пострадали, по меньшей мере, 29 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.

«29 пациентов были доставлены в местные больницы, четверо с серьезными травмами, девять с травмами средней тяжести и 16 с незначительными травмами», — говорится в сообщении.

В свою очередь газета The Seattle Times сообщает, что среди пассажиров автобуса были только взрослые. Отмечается, что автобус принадлежит частной компании, он направлялся на праздничную вечеринку.

OVERTURNED BUS 101SB @CESAR CHAVEZ RED ALERT SECURED AT 21:39HRS 29 PATIENTS TRANSPORTED TO Local hospitals 4 serious 9 moderate 16 Minor injury 21:39HRS. Called at 2008 on scene at 2016 secured at 2142 pic.twitter.com/8o8Tt01QvC — San Francisco Fire (@sffdpio) December 9, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском.