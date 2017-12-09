Эрдоган: Решение США по Иерусалиму наносит удар по репутации ООН

Анкара, 9 декабря. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля наносит ущерб репутации ООН и нарушает нормы международного права. Его цитирует агентство Anadolu.

Как отметил турецкий лидер, Белый дом поставил крест на резолюции №478 Совбеза ООН от 1980 года, под которой значится подпись американского представителя. По его словам, никто не вправе ставить себя превыше закона.

«Доверия к организации, чьи решения игнорируются самими постоянными членами Совбеза ООН, быть не может», — подчеркнул Эрдоган.

Как отметил президент Турции, руководствуясь принципом «Я сделал, значит так и будет» Трамп пытается достигнуть поставленных целей.

13 декабря в Стамбуле по инициативе Эрдогана пройдет чрезвычайный саммит лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совещание глав МИД ОИС, где решение Вашингтона о статусе Иерусалима будет всесторонне рассмотрено.