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Общество
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Донбасс: боец ДНР погиб после обстрела со стороны ВСУ
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    Донбасс: боец ДНР погиб после обстрела со стороны ВСУ

    20:09  9 Декабря 2017  /обновлено: 20:09  09 Декабря 2017
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    Донбасс: боец ДНР погиб после обстрела со стороны ВСУ

    Донецк, 9 декабря. Военнослужащий армии Донецкой народной республики скончался от смертельных ранений, полученных в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

    «При защите нашей республики от агрессии врага получил ранения, не совместимые с жизнью, один военнослужащий вооруженных сил ДНР», — сказал замком.

    Ранее руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия Руслан Якубов заявил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР почти 900 боеприпасов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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