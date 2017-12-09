Донбасс: боец ДНР погиб после обстрела со стороны ВСУ

Донецк, 9 декабря. Военнослужащий армии Донецкой народной республики скончался от смертельных ранений, полученных в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщает в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«При защите нашей республики от агрессии врага получил ранения, не совместимые с жизнью, один военнослужащий вооруженных сил ДНР», — сказал замком.

Ранее руководитель представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима перемирия Руслан Якубов заявил, что за минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по территории ДНР почти 900 боеприпасов.