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Общество
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Украина
Явка с повинной: Климкин случайно сознался в преступлении
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    Явка с повинной: Климкин случайно сознался в преступлении

    20:02  9 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  09 Декабря 2017
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    Явка с повинной: Климкин случайно сознался в преступлении

    Киев, 9 декабря. Заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал сокращение численности венгров на Закарпатье «позитивом», равносильно «явке с повинной» об этноциде. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    В Вене 7 декабря состоялась министерская встреча ОБСЕ, после которой в Twitter главы МИД Украины появилась запись о «позитивных» тенденциях, связанных с массовым оттоком венгров из Закарпатья. Павел Климкин отметил, что «люди покидают регион». 

    «В ответ на то, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорит о нарушении прав украинских граждан венгерского происхождения, Климкин ответил, что проблемы нет, потому что венгров на Закарпатье становится все меньше», — прокомментировал эксперт Руслан Бортник. 

    Явка с повинной: Климкин случайно сознался в преступлении

    Он отметил, что заявление высокопоставленного украинского дипломата означает, что Киев подтверждает проведение политики этноцида. Бортник подчеркнул, что подобные заявления не поддаются логике. 

    «Сложно охарактеризовать жесткими словами, поскольку обидятся в медиа, но это просто явка с повинной — прийти и сказать: «Да, мы нарушаем закон», — добавил он.

    Напомним, что после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, Будапешт заявил об ущемлении прав национальных меньшинств. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Киев ведет антивенгерскую политику. В Закарпатье неоднократно проходили антивенгерские митинги.

    Явка с повинной: Климкин случайно сознался в преступлении

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #климкин #венгрия #сийярто
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