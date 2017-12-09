США останутся в Ираке, несмотря на победу над ИГ — Госдеп

Вашингтон, 9 декабря. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон приветствует заявление иракских властей о том, что территория страны полностью освобождена от ИГ1. При этом в Госдепе отметили, что это не означает, что борьба с терроризмом в Ираке окончена: США останутся в этой стране.

«Соединенные Штаты вместе с правительством Ирака подчеркивают, что его освобождение не означает завершения там борьбы с терроризмом, даже против ИГ», — говорится в распространенном в субботу заявлении Науэрт.

Она добавила, что международная контртеррористическая коалиция и американские военные будут продолжать оказывать помощь службам безопасности и вооруженным силам Ирака.

Напомним, ранее премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над террористами ИГ и восстановлении контроля на границе с Сирией.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.