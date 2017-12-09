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Общество
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Политика
Эксперт объяснил, зачем украинцы спасают экономику Польши
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    Эксперт объяснил, зачем украинцы спасают экономику Польши

    19:34  9 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  09 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил, зачем украинцы спасают экономику Польши

    Москва, 9 декабря. Слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина о спасении украинцами экономики Польши отчасти соответствуют действительности, так как по причине безработицы люди вынуждены покидать родину. Соответствующее мнение выразил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

    «Климкин, безусловно, прав, что украинцы не спасают, но, по крайней мере, поддерживают экономику Польши», — отметил эксперт.

    Ищенко отметил, что «украинцам банально есть нечего», именно поэтому они едут в Польшу, а не из-за того, что «мечтают помочь полякам в экономическом развитии».

    «Если бы можно было ехать в другом направлении, то они ехали бы», — пояснил эксперт.

    Как заявил политолог, в Польше рады тому, что украинцу едут к ним миллионами, так как «польской экономике нужны рабочие руки».

    «В переводе на русский язык Климкин сказал буквально следующее: «Мы создали своим людям на Украине такую невыносимую жизнь, что они помчались в Польшу искать заработок», — заключил Ищенко, передает RT.

    Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» к Украине, но киевские власти бездействуют и не делают конкретных шагов для решения проблем, которые существуют между двумя государствами.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #польша #украина #климкин
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