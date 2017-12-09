Эксперт объяснил, зачем украинцы спасают экономику Польши

Москва, 9 декабря. Слова украинского министра иностранных дел Павла Климкина о спасении украинцами экономики Польши отчасти соответствуют действительности, так как по причине безработицы люди вынуждены покидать родину. Соответствующее мнение выразил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Климкин, безусловно, прав, что украинцы не спасают, но, по крайней мере, поддерживают экономику Польши», — отметил эксперт.

Ищенко отметил, что «украинцам банально есть нечего», именно поэтому они едут в Польшу, а не из-за того, что «мечтают помочь полякам в экономическом развитии».

«Если бы можно было ехать в другом направлении, то они ехали бы», — пояснил эксперт.

Как заявил политолог, в Польше рады тому, что украинцу едут к ним миллионами, так как «польской экономике нужны рабочие руки».

«В переводе на русский язык Климкин сказал буквально следующее: «Мы создали своим людям на Украине такую невыносимую жизнь, что они помчались в Польшу искать заработок», — заключил Ищенко, передает RT.

Напомним, ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна в течение долгого времени проявляла «ангельское терпение» к Украине, но киевские власти бездействуют и не делают конкретных шагов для решения проблем, которые существуют между двумя государствами.