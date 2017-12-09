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Общество
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Спорт
В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России
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    В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России

    20:00  9 Декабря 2017
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    В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России

    Лозанна, 9 декабря. Глава комиссии МОК по расследованию допинговой системы в РФ Самуэль Шмид заявил, что в комитете не считали, что президент РФ Владимир Путин причастен к ситуации с допинг-скандалом.

    Спортивный чиновник Самуэль Шмид рассказал, почему комиссия МОК не пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Если бы мы исходили из того, что он замешан, мы бы попытались сделать это. В докладе мы четко придерживаемся того, что мы не смогли установить, что Путин знал о происходящем», — сказал глава комиссии, его слова приводит Watson.

    Шмид заявил, что поддерживает решение Владимира Путина не бойкотировать ОИ- 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, что 5 декабря МОК опубликовал доклад, в котором говорилось, что комиссия не смогла найти доказательств государственной поддержки «допинговой системы» спортсменов.  Ранее глава государства назвал важными результаты расследования комиссии, которые подтвердили отсутствие господдержки допинга.

    В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #мок #допинг
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