В МОК ответили на вопрос о причастности Путина к допингу в России

Лозанна, 9 декабря. Глава комиссии МОК по расследованию допинговой системы в РФ Самуэль Шмид заявил, что в комитете не считали, что президент РФ Владимир Путин причастен к ситуации с допинг-скандалом.

Спортивный чиновник Самуэль Шмид рассказал, почему комиссия МОК не пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Если бы мы исходили из того, что он замешан, мы бы попытались сделать это. В докладе мы четко придерживаемся того, что мы не смогли установить, что Путин знал о происходящем», — сказал глава комиссии, его слова приводит Watson.

Шмид заявил, что поддерживает решение Владимира Путина не бойкотировать ОИ- 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Напомним, что 5 декабря МОК опубликовал доклад, в котором говорилось, что комиссия не смогла найти доказательств государственной поддержки «допинговой системы» спортсменов. Ранее глава государства назвал важными результаты расследования комиссии, которые подтвердили отсутствие господдержки допинга.