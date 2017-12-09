В небе Сирии: американский F-22 мешал ВКС РФ бомбить ИГ, имитируя воздушный бой

В Министерстве обороны России рассказали о неоднократных инцидентах с самолетами ВВС США в небе над Сирией. По данным ведомства, американская авиация не раз создавала препятствия российским ВКС для уничтожения объектов боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). Это заявление МО стало ответом на слова представителей Пентагона о том, что воздушные силы РФ якобы намеренно допускают опасные сближения с бомбардировщиками международной коалиции на востоке от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков подробнее рассказал об одном из происшествий, случившемся в районе города Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Так, 23 ноября этого года два штурмовика Су-25 ВКС РФ вылетели на боевое задание по ликвидации опорного пункта ИГ1 в окрестностях данного населенного пункта, однако истребитель F-22 ВВС США активно пытался помешать российским самолетам нанести удар по террористам, имитируя воздушный бой. Для этого он выпускал тормозные щитки и вел огонь по тепловым ловушкам, постоянно маневрируя. Однако при приближении Су-25 американский истребитель торопливо удалился в сторону Ирака.

При этом данный инцидент далеко не единственный, подчеркивает Конашенков. Он отметил, что большая часть попыток сближений самолетов ВКС РФ и ВВС США как раз были связаны с тем, что воздушные силы американской коалиции пытались помешать российской авиации бомбить инфраструктуру «Исламского государства». Кроме того, несмотря на регулярные запросы со стороны военного командования РФ, ни по недавнему случаю в предместьях Меядина, ни по многим другим подобным инцидентам в небе над Сирией американцы ответов так и не дали.

Военный эксперт, полковник в отставке, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин подчеркнул в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН), что Вашингтон сознательно пытается защитить ИГИЛ1 от ударов ВКС РФ, а вся военная операция коалиции США в Сирии — всего лишь одна большая имитация борьбы с международным терроризмом.

«Американские самолеты всегда имитировали удары по ИГ, потому что Соединенные Штаты и «Исламское государство» — это единая сила, в задачу которой входит уничтожение Башара Асада. Собственно, они и представляют собой проамериканскую коалицию. Поэтому они также всячески мешают нашим ВКС наносить авиаудары по ИГИЛ. Военные США, например, не раз предупреждали боевиков о готовящихся бомбардировках российской авиации, чтобы уменьшить потери в рядах террористической организации. Вашингтон всячески содействует сохранению ИГ, перегруппировке сил формирования для того, чтобы продолжать борьбу с правительством Сирии», — заявил наш собеседник.

Действительно, немало фактов указывает на то, что между Штатами и ИГ существуют определенные договоренности. Ряд доказательств, например, был представлен представителями Минобороны РФ. Военный эксперт в беседе с нашим корреспондентом напомнил также о том, что на брошенных базах террористов во многих освобожденных районах САР неоднократно изымалось большое количество современного вооружения американского производства.

«Когда сирийские военнослужащие заходили на склады «Исламского государства» на освобожденных территориях, они видели, что там содержится высокотехнологичное американское оружие. Кроме того, там отмечались следы присутствия военных инструкторов США», — подчеркивает Александр Жилин.

Соединенные Штаты в Сирии всегда были сконцентрированы только на своих целях, связанных с дестабилизацией обстановки и свержением Асада, а для этого лучшим союзником могли стать и стали террористы, и боевики-оппозиционеры. По мнению собеседника ФАН, и ИГ, и вооруженная оппозиция служат одной цели, имеют одного спонсора и, таким образом, фактически ничем не отличаются друг от друга.

«На сегодняшний день в Сирии базируются пять тысяч американских солдат, и все они выступают на стороне ИГИЛ и так называемой «умеренной оппозиции», которая на самом деле является частью «Исламского государства». Ее отличие лишь в том, что она была легализована Соединенными Штатами для того, чтобы через нее оказывать всяческую помощь террористам», — также заметил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.