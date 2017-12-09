Трамп раскритиковал CNN за публикацию о связях его штаба с WikiLeaks

Вашингтон, 9 декабря. Американский президент Дональд Трамп обрушился на журналистов телеканала CNN из-за ошибки в материале о связях его предвыборного штаба с организацией WikiLeaks. Глава Соединенных Штатов также потребовал увольнения всех сотрудников, допустивших оплошность.

«(Распространяющий) «лживые новости» канал CNN намеренно сделал ужасную ошибку вчера. Их поймали с поличным, также как и одинокого Брайана Росса из ABC (которого следовало немедленно уволить за его «ошибку»), — написал Трамп в субботу на своей странице в Twitter. — Посмотрим, уволит ли CNN виновных, или все дело в грубой некомпетентности?».

Fake News CNN made a vicious and purposeful mistake yesterday. They were caught red handed, just like lonely Brian Ross at ABC News (who should be immediately fired for his “mistake”). Watch to see if @CNN fires those responsible, or was it just gross incompetence? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2017

Напомним, 29 ноября Трамп призвал бойкотировать телеканал CNN, который отказался участвовать в традиционном новогоднем приеме для журналистов в Белом доме.

За несколько дней до этого американский лидер заявил, что телекомпания CNN транслирует необъективную информацию о состоянии дел в Соединенных Штатах.