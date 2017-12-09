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Трамп раскритиковал CNN за публикацию о связях его штаба с WikiLeaks
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    Трамп раскритиковал CNN за публикацию о связях его штаба с WikiLeaks

    19:12  9 Декабря 2017  /обновлено: 19:12  09 Декабря 2017
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    Трамп раскритиковал CNN за публикацию о связях его штаба с WikiLeaks

    Вашингтон, 9 декабря. Американский президент Дональд Трамп обрушился на журналистов телеканала CNN из-за ошибки в материале о связях его предвыборного штаба с организацией WikiLeaks. Глава Соединенных Штатов также потребовал увольнения всех сотрудников, допустивших оплошность.

    «(Распространяющий) «лживые новости» канал CNN намеренно сделал ужасную ошибку вчера. Их поймали с поличным, также как и одинокого Брайана Росса из ABC (которого следовало немедленно уволить за его «ошибку»), — написал Трамп в субботу на своей странице в Twitter. — Посмотрим, уволит ли CNN виновных, или все дело в грубой некомпетентности?».

    Напомним, 29 ноября Трамп призвал бойкотировать телеканал CNN, который отказался участвовать в традиционном новогоднем приеме для журналистов в Белом доме.

    За несколько дней до этого американский лидер заявил, что телекомпания CNN транслирует необъективную информацию о состоянии дел в Соединенных Штатах.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #трамп #cnn
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