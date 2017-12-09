Палестина отказалась принимать Пенса после решения США по Иерусалиму

Каир, 9 декабря. Встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса с вице-президентом США Майком Пенсом во время его визита в регион отменяется, контакты между американскими и палестинскими чиновниками также прекращаются, заявил глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики, передает Reuters.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Аль-Малики сделал заявление перед встречей Лиги арабских государств в Каире, на которой участники должны обсудить признание президентом Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Палестинский лидер Махмуд Аббас считает, что Вашингтон больше не может быть посредником в палестинско-израильском вопросе. Палестина отказалась принимать Майка Пенса после решения о новом статусе Иерусалима.

«Мы будем искать нового посредника среди арабских государств и в международном сообществе, посредника, который может помочь в достижении мира», — сказал Рияд Аль-Малики.

Ранее египетская коптская церковь отказала в приеме Майклу Пенсу в связи с решением по Иерусалиму. В заявлении церкви отмечается, что Вашингтон не принимает во внимание мнение миллиона людей, которые представляют арабские народы.