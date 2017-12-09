Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Врачи бесплатно уменьшили желудок женщине весом 185 килограммов в Новосибирске
Политика
МИД РФ предупредил США о последствиях в случае расторжения ДРСМД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ предупредил США о последствиях в случае расторжения ДРСМД

    19:56  9 Декабря 2017  /обновлено: 19:57  09 Декабря 2017
    180

    МИД РФ предупредил США о последствиях в случае расторжения ДРСМД

    Москва, 9 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия может быть нанесен тяжелый удар в случае расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

    «Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия», — отмечается в заявлении Рябкова.

    По его словам, властям США необходимо осознать, какая на них может лечь ответственность.

    Напомним, ранее Рябков выразил мнение, что усиление в США антироссийской кампании в связи с ДРСМД может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мид рф #рябков #дрсмд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть