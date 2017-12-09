МИД РФ предупредил США о последствиях в случае расторжения ДРСМД

Москва, 9 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия может быть нанесен тяжелый удар в случае расторжения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

«Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия», — отмечается в заявлении Рябкова.

По его словам, властям США необходимо осознать, какая на них может лечь ответственность.

Напомним, ранее Рябков выразил мнение, что усиление в США антироссийской кампании в связи с ДРСМД может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.