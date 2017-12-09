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МИД РФ заподозрил США в намерении выйти из ДРСМД
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    МИД РФ заподозрил США в намерении выйти из ДРСМД

    19:19  9 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  09 Декабря 2017
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    МИД РФ заподозрил США в намерении выйти из ДРСМД

    Москва, 9 декабря. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что усиление в Соединенных Штатах антироссийской кампании в связи с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

    По словам Рябкова, введение США санкций в отношении России за якобы имеющие место нарушения ДРСМД может привести к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложили сами США.

    Как отметил Рябков, усиление антироссийской пропагандистской компании в контексте ДРСМД «может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны». 

    Напомним, ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Москва не оставит без ответа попытки Вашингтона «добить» ДРСМД.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #рябков #дрсмд
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