МИД РФ заподозрил США в намерении выйти из ДРСМД

Москва, 9 декабря. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что усиление в Соединенных Штатах антироссийской кампании в связи с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

По словам Рябкова, введение США санкций в отношении России за якобы имеющие место нарушения ДРСМД может привести к срыву заседания Специальной контрольной комиссии по договору, провести которое предложили сами США.

Как отметил Рябков, усиление антироссийской пропагандистской компании в контексте ДРСМД «может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны».

Напомним, ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заверил, что Москва не оставит без ответа попытки Вашингтона «добить» ДРСМД.