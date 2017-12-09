МИД РФ считает голословными заявления США о нарушении ДРСМД‍

Москва, 9 декабря. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы о несоблюдении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ДРСМД носят голословный характер, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. США пора понять, что давление на РФ не сработает.

Президент США Дональд Трамп намерен одобрить новые санкции в отношении РФ из-за якобы имевшего место нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет западное издание Politico, ссылаясь на источник в Белом доме. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение, отметив, что США «выступили с угрозами» в адрес партнера по соглашению, однако, «все обвинения носят голословный характер».

В МИД РФ отметили, что «попытки пугать РФ санкциями просто смехотворны». Последствием политики США может стать срыв заседания Специальной контрольной комиссии по Договору, которое было предложено самим Вашингтоном.

«Американским политикам и дипломатам пора уже уяснить, что экономическое и военное давление на Россию не сработает», — отмечается в сообщении.

В дипведомстве призвали США «избавиться от иллюзий» и перейти к нормализации двусторонних отношений, которые оказались в глубоком кризисе по вине Вашингтона.