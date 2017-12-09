Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Комсомольска-на-Амуре ограбил своего приятеля во время поездки на такси
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Пятигорске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Пятигорске

    18:21  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:21  09 Декабря 2017
    127

    Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Пятигорске

    Пятигорск, 9 декабря. Возле одного из ночных клубов Пятигорска в Ставропольском крае произошла массовая драка. В настоящее время правоохранители проверяют соответствующую информацию. 

    Как пишут в соцсетях, конфликт не обошелся без пострадавших — один человек получил травмы. По предварительным данным, сам инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Более десятка молодых людей стали участниками потасовки, при этом некоторые из них применили оружие. Все посетители ночного клуба были эвакуированы.

    «Информация неточная, кто именно стрелял. Но стрельба была и пострадавшие есть», — сообщили очевидцы произошедшего.

    Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что сейчас полиция проверяет информацию о возможном пострадавшем во время происшествия, а также подробности случившегося.

    Напомним, ранее сообщалось, что в подъезде дома на северо-востоке российской столицы было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #драка #пятигорск #ставропольский край
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть