Массовая драка со стрельбой произошла у ночного клуба в Пятигорске

Пятигорск, 9 декабря. Возле одного из ночных клубов Пятигорска в Ставропольском крае произошла массовая драка. В настоящее время правоохранители проверяют соответствующую информацию.

Как пишут в соцсетях, конфликт не обошелся без пострадавших — один человек получил травмы. По предварительным данным, сам инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Более десятка молодых людей стали участниками потасовки, при этом некоторые из них применили оружие. Все посетители ночного клуба были эвакуированы.

«Информация неточная, кто именно стрелял. Но стрельба была и пострадавшие есть», — сообщили очевидцы произошедшего.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщает, что сейчас полиция проверяет информацию о возможном пострадавшем во время происшествия, а также подробности случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в подъезде дома на северо-востоке российской столицы было обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением.