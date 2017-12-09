Сирия, 9 декабря. ИГ1 организовало серию терактов в Ираке. 15 курдских бойцов погибли при атаке смертника ИГ в Дейр-эз-Зоре. САА взяла под огневой контроль город Мугр Аль-Мир на юго-западе Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с «Ан-Нусрой»*** в Восточной Гуте Дамаска; взяли под огневой контроль город Мугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск.

«Исламское государство»1: прибегло к атаке смертника в провинции Дейр-эз-Зор; организовало несколько терактов в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила перестрелки с САА на юге города Даръа.

Курды: окружили ИГИЛовцев в населенном пункте Бахран в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска вновь отмечаются взаимные обстрелы между исламистами союзных группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» и частями армии САР. Согласно информации Twitter-канала (ShahbaPress), в качестве ответных действий на очередное нарушение режима прекращения огня, действующее в Восточной Гуте, САА открыла огонь по позициям исламистов в квартале Айн-Тарма.

Тем временем в районе Западной Гуты продолжаются бои между радикалами коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» и силами САР за контроль над границей между провинциями Дамаск и Эль-Кунейтра. Сирийская арабская армия (САА) совершила мощный рывок, взяв под контроль все стратегические холмы вокруг населенного пункта Мугр Аль-Мир. Таким образом, правительственные войска получили огневой контроль над городом, передает военный источник в соцсети Twitter (watanisy).

Провинция Алеппо

Телеканал Halab Today TV опубликовал информацию, согласно которой новая партия турецкой военной техники, а также дополнительные части прибыли на территорию Алеппо, перейдя через контрольно-пропускной пункт Кафр Лясин, расположенный в провинции Идлиб. Оппозиционные источники сообщают, что более 20 бронемашин и большое количество солдат остановились недалеко от города Дарат Изза. Таким образом, Турция продолжает перебрасывать войска к кантону Африн. Напомним, Сирийская свободная армия** (ССА), выступающая в регионе при поддержке турецких сил, не раз заявляла о готовящейся военной операции «Меч Евфрата», направленной против курдов. Однако о начале кампании до сих пор объявлено не было.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (markito0171) передает, что отряды ИГ оказались в окружении в населенном пункте Бахран, после того как «демократические силы» захватили населенный пункт Гренниг. Многие источники в СМИ опасаются, что курды вновь пойдут на сделку с «Исламским государством» и будут лишь создавать видимость борьбы. Напомним, бежавший из курдских отрядов пресс-секретарь Талал Сило сообщил о том, что по условиям тайного договора между США и ИГИЛ1 боевикам было позволено беспрепятственно покинуть территорию города Ракка вместе с оружием, в случае если они направятся в сторону подконтрольных САА территорий в Дейр-эз-Зоре. Подобным образом США и SDF пытались задержать стремительное продвижение правительственной армии и российских ВКС.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений в районе Гренниг были убиты 15 бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF). Стало известно, что курдские солдаты погибли в результате взрыва заминированного автомобиля террористов «Исламского государства». Об этом на своей странице в Twitter (jisrtv) заявляет военный источник.

Провинция Даръа

Оппозиционное новостное агентство Smart News Agency сообщает о том, что на южных окраинах административного центра провинции вновь вспыхнули перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1 коалицией «Тахрир Аш-Шам». Войска САР были вынуждены ответить огнем после того, как жилые дома на окраине района Аль-Панорама подверглись обстрелу со стороны радикалов. Напомним, в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда действует перемирие между так называемой «умеренной оппозицией» и правительственной армией, однако на «Джебхат Ан-Нусру» оно не распространяется.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Halab Today сообщает о новом взрыве, прогремевшем на востоке региона. В результате детонации взрывного устройства, заложенного боевиками в ходе междоусобной борьбы, погиб один из местных граждан. Взрыв произошел недалеко от военной авиабазы «Абу Ад-Духур» в восточной части провинции. О других возможных пострадавших не сообщается. Конфликт между различными группировками вооруженной оппозиции на оккупированных исламистами территориях в Идлибе обострился после того, как союзные войска радикалов потерпели сокрушительное поражение в битве за Алеппо.

Ирак

Серия терактов произошла в нескольких иракских провинциях. Одно из СВУ было активировано в заминированном автомобиле в центре города Тикрит в Салах Эд-Дине. Взрыв привел к гибели одного из мирных жителей. Другое взрывное устройство детонировало к западу от населенного пункта Хит в провинции Аль-Анбар, в результате чего четыре человека погибли, еще двое получили ранения. В районе Багдада прогремел еще один взрыв. Один из местных граждан погиб. Об этом сообщает агентство новостей Al Sumaria News. Предполагается, что последние теракты были устроены террористами «Исламского государства» как ответ на широкомасштабное наступление иракских вооруженных сил в районе сирийско-иракской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)