Названа дата и место похорон Броневого

Москва, 9 декабря. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что скончавшийся в субботу на 89-м году жизни Народный артист СССР Леонид Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище 11 декабря.

«С 11 до 13 часов (в понедельник) будет прощание в театре, а затем выезжаем на Новодевичье кладбище (где и будет похоронен артист)», — сказал Варшавер.

Власти Москвы также подтвердили соответствующую информацию. Мэр города Сергей Собянин поддержал поступившую ранее просьбу художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова организовать похороны Броневого на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической кончиной советского актера. Глава государства назвал Броневого выдающимся актером и необыкновенно ярким человеком.