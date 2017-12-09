Главные новости 9 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 9 декабря.

Прошедшая в Вене встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его российского коллеги Сергея Лаврова была «уникальной», заявил глава МИД Украины. По его словам, главной темой встречи стал вопрос обмена пленными. Климкин назвал свою встречу с Лавровым в Вене «уникальной».

Отряды ИГ1 обстреливают окраины Абу Кемаля с восточного берега Евфрата, где действуют курды и коалиция США. «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) потеряла больше 10 деревень на севере Хамы. На севере от Хомса возобновились перестрелки между САА и исламистами. Сирия новости 9 декабря 07.00: «Нусра» теряет Северную Хаму, ИГ обстреливает Абу Кемаль с восточного берега.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что вылизав тарелку, выразил уважение повару японского ресторана. Геращенко рассказал, зачем вылизывал тарелку в японском ресторане.

Один из лидеров «Ахрар Аш-Шам» был застрелен в Идлибе. ВС Ирака зачистили от ИГ (ИГИЛ;1 запрещено в РФ) значительные территории вблизи сирийско-иракской границы. ИГ заявило об убийствах американских солдат в САР, Ираке и Афганистане. Сирия новости 9 декабря 12.30: лидер «Ахрар Аш-Шам» застрелен в Идлибе, ИГ заявляет об убийствах солдат США.

Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ продолжает операцию по разминированию в недавно освобожденных районах Сирии. Проверке специалистов подвергается каждый объект – от камней до пачек сигарет и детских игрушек. Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов.

«Нусра» стремительно теряет позиции на северо-востоке Хамы. Курды конфискуют дома беженцев в Ракке. Бывший представитель SDF подтвердил сообщения о тайном договоре между США и ИГИЛ. Сирия итоги за сутки на 9 декабря 06.00: ИГ атакует «Нусру» в Хаме, экс-спикер SDF раскрыл связи США и ИГ.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после задержания в Киеве был помещен в изолятор. Об это сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Саакашвили помещен в изолятор – Луценко.

В пятницу Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор. Россия доставила гумпомощь жителям провинций Алеппо, Латакия и Дейр-эз-Зор в Сирии.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки, сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий. Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал прошедшую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вене. Климкин назвал «уникальной» встречу с Лавровым в Вене.

1 Организация запрещена на территории РФ.