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Общество
В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого
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    В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого

    17:55  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:55  09 Декабря 2017
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    В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого

    Москва, 9 декабря. Затяжная болезнь стала причиной смерти народного артиста СССР Леонида Броневого. Об этом рассказал журналистам в субботу директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

    «Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал он.

    По его словам, кончина Броневого — громадная потеря для театра, передает ТАСС.

    Напомним, что Леонид Броневой скончался утром 9 декабря на 89-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической кончиной советского актера. Российский лидер назвал Броневого выдающимся актером и необыкновенно ярким человеком. Худрук театра «Ленком» Марк Захаров назвал Леонида Сергеевича артистом, который оказал «огромное влияние на российский театр».

    Ранее в окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ленком #броневой
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