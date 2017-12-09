В «Ленкоме» назвали причину смерти Броневого

Москва, 9 декабря. Затяжная болезнь стала причиной смерти народного артиста СССР Леонида Броневого. Об этом рассказал журналистам в субботу директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», — сказал он.

По его словам, кончина Броневого — громадная потеря для театра, передает ТАСС.

Напомним, что Леонид Броневой скончался утром 9 декабря на 89-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической кончиной советского актера. Российский лидер назвал Броневого выдающимся актером и необыкновенно ярким человеком. Худрук театра «Ленком» Марк Захаров назвал Леонида Сергеевича артистом, который оказал «огромное влияние на российский театр».

Ранее в окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни.