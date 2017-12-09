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Общество
Депардье посетил воспитанниц пансиона Минобороны РФ
Общество
Депардье посетил воспитанниц пансиона Минобороны РФ
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    Депардье посетил воспитанниц пансиона Минобороны РФ

    17:48  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:48  09 Декабря 2017
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    Депардье посетил воспитанниц пансиона Минобороны РФ

    Москва, 9 декабря. Знаменитый французской актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, в субботу, 9 декабря встретился с воспитанницами пансиона министерства обороны РФ. Он рассказал девушкам о своих повседневных привычках и любимых книгах русских писателей, а они танцевали перед актером ирландские танцы и спели песни Эдит Пиаф и Zaz.

    Ведущая представила гостя как «самого популярного актера Франции, лучшего актера Каннского и Венецианского фестивалей, любимого артиста российского зрителя». Сам же артист во время беседы признался, что всегда мечтал об учебе в подобной школе.

    «Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел», — отметил Депардье.

    Напомним, что знаменитый киноактер получил российский паспорт в 2013 году, однако сохранил французское гражданство. Позже Депардье, в настоящее время проживающий за пределами России, получил постоянную прописку в Саранске, столице Мордовии.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #депардье
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