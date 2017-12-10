Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры»
Антон Геращенко впечатлил общественность виртуозным владением языком. Народный депутат презрел столовые приборы, начисто вылизав свою тарелку. Необычная (по крайней мере, для человека) трапеза вызвала в Сети искренний энтузиазм.
Блюдолиз или лизоблюд? Соцсети иронизируют над роликом с участием «украинского народного депутата Геращенко»https://t.co/Ex0qYEimJ2#Геращенко #Украина #Ресторан pic.twitter.com/BW5bd7kbJ8— Пятый канал Новости (@5tv) December 8, 2017
Тонкий знаток
От неприличных намеков не удержался известный политолог Владимир Корнилов. Он предрек начало борьбы между «партией блюдолизов и партией лизоблюдов».
Просмотрел украинские новости за вчерашний день - понял, что теперь на Украине разразится борьба между партией блюдолизов и партией лизоблюдов...— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 9, 2017
А согласитесь: что Антонина Геращенко хорошо научилась делать, так это лизать!
Подкованные граждане предположили, что Антон «репетирует встречу с руководством».
Агент "Лизун" - Антон Геращенко репетирует перед посещением начальства... pic.twitter.com/r3Wc0bDADh— T E Q U I L A (@TekilaUa) December 8, 2017
Как и следовало ожидать, политику в очередной раз указали на не самый стройный стан.
Вылизавший тарелку жирный хряк Антон Геращенко заявил, что тем самым он проявил правила хорошего тона, благодаря повара за вкусный обед.— Walzman (@natalikor701) December 9, 2017
Правила хорошего тона, понятно, невежи?
Однако на деле Геращенко оказался тонким…знатоком японской культуры. Герой видео объяснил свои действия кулинарными традициями Страны восходящего солнца. Мол, блестящая тарелка — лучшая похвала японскому повару. Выходит, такими образом Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры».
Геращенко о вылизывании тарелки: в Японии это не зазорноhttps://t.co/IfLJWts8TB pic.twitter.com/RxVifHqrqG— Шарий.net (@sharijnet) December 8, 2017
Шкиряк вновь спешит на помощь
За друга вступился еще один колоритный человек. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил о безоговорочной поддержке философии вылизывания тарелки. «Я сам всегда так делаю», — признался Зорян.
Шкиряк тоже лижет. Советник Авакова поддержал своего друга Геращенко откровенным признанием https://t.co/d5Kgf0v2EL— СТРАНА.ua (@stranaua) December 9, 2017
Но и это не помогло. Беспощадный «троллинг» на просторах Интернета продолжился.
«СвинТоха Авакова»: в Сети попало видео, как украинский нардеп Геращенко вылизывает тарелкуhttps://t.co/10aGIf1Pl8 pic.twitter.com/JzVyqVT7nw— Харьков новости (@harkovnews) December 9, 2017
Тонкая натура Геращенко устала от издевок. Пришлось даже задержать Саакашвили, чтобы хоть как-то отвлечь внимание людей.
М. Саакашвили действительно задержан сотрудниками Национальной Полиции в строгом соответствии с Законом.— Антон Геращенко (@Gerashchenko7) December 8, 2017
Он прятался в одной из киевских квартир. При задержании никто не пострадал.Теперь суд в течении 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия.
Момент подобрали удачно. Грузинский политик прихворал, и вместо полюбившихся трюков на крыше покорно последовал в СИЗО.
Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области https://t.co/A95P4Nv6fz pic.twitter.com/beQ8cTC7Hb— RT на русском (@RT_russian) December 9, 2017
Однако настроение у Геращенко едва ли поднялось.
Ти уже за всіма тарілки пооблизував?— СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) December 8, 2017
Неблагодарные подписчики Twitter не желали успокаиваться.
Ну наконец-то. Теперь заживем, да? Чекаємо на покращення вже прям завтра. И порции станут такими большими, что даже тарелки можно будет не вылизывать!— Танчичек (@Tanzilechka) December 8, 2017
Радость Порошенко… надолго ли?
Зато доволен арестом Саакашвили президент Петр Порошенко. Глава государства даже заявил, что «уклонение от ответа следствию» говорит в пользу обоснованности обвинений против бывшего губернатора Одесской области.
Порошенко заявил, что уклонение Саакашвили от ответа следствию доказывает обоснованность обвинений https://t.co/Yqgi3u2rxf pic.twitter.com/j0vXd8gM2b— RT на русском (@RT_russian) December 8, 2017
После этих слов не приходится сомневаться в объективности и непредвзятости предстоящего расследования. Еще Петр Алексеевич обозвал Саакашвили и его сторонников «гоп-компанией, финансируемой Кремлем». Пообещал дать смутьянам жесткий отпор, добавив, что чувствует в этом вопросе поддержку украинского общества.
Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови "гоп-компанией", финансируемой из Кремля: "Думал, меня трудно удивить. Но то, что…— Квартирный спрос (@kvartirniyspros) December 6, 2017
Оптимизм гаранта выглядит преувеличенным. Атака на грузинского политика не встретила понимания со стороны патриотической общественности. Очень скоро у стен СИЗО нарисовалась внушительная группа сторонников «Михомайдана».
Сторонники Саакашвили попытались укрепиться у изолятора, где содержится политик https://t.co/1J6JBi5Wl5 pic.twitter.com/hJ5oWv5kAX— RT на русском (@RT_russian) December 9, 2017
Юля: волю!
Подключилась и Юлия Тимошенко. Она призвала Порошенко «перестать позорить Украину» и освободить политического узника.
Оправившись от простуды, сам арестант потребовал импичмента для бывшего друга.
Не остановить: Саакашвили проводит импичмент из СИЗО - Газета.Ru https://t.co/KPFtekdOt3— Василий (@89Kasatkin) December 9, 2017
В это время глава МИД Украины Павел Климкин тешил себя несбыточными мечтами.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Запад считает задержание лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили внутренним делом Украины. #Украина https://t.co/83W5D8tmWp— ТвіНовини (@ukrtwinews) December 9, 2017
В ближайшее время суд должен избрать в отношении Михаила Николозовича меру пресечения. Учитывая мощное давление Запада, вероятнее всего, служители Фемиды «послушаются Юлию Тимошенко», и грузинский политик выйдет на волю. Веселые приключения продолжаются, а шансы Порошенко дотерпеть до очередных выборов становятся все скромнее.
Еще одна «достойная» трапеза
Не только Антон Геращенко сумел привлечь внимание к своей персоне при помощи обеда. В Коростене Житомирской области решили устроить праздник для инвалидов. Но благая инициатива обернулась скандалом.
Вместо того чтобы накормить незрячих людей, чиновники предпочли покушать сами.
«Чиновники жрали молча, а незрячие люди чувствовали запах и просили рассказать, что там на столах» - скандал в Коростене https://t.co/G5V1deOYvV pic.twitter.com/2WtAp8Setx— DunHiLL (@bovosokeuu) December 9, 2017
Людям с ограниченными возможностями остались лишь булочки да вафли. Ну и на том спасибо, как говорится.