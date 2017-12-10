Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В США признали превосходство российской армии над американской
Украина
Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры»

    20:27  10 Декабря 2017  /обновлено: 20:27  10 Декабря 2017
    245

    Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам урок японской культуры

    Антон Геращенко впечатлил общественность виртуозным владением языком. Народный депутат презрел столовые приборы, начисто вылизав свою тарелку. Необычная (по крайней мере, для человека) трапеза вызвала в Сети искренний энтузиазм.

    Тонкий знаток

    От неприличных намеков не удержался известный политолог Владимир Корнилов. Он предрек начало борьбы между «партией блюдолизов и партией лизоблюдов».

    Подкованные граждане предположили, что Антон «репетирует встречу с руководством».

    Как и следовало ожидать, политику в очередной раз указали на не самый стройный стан.

    Однако на деле Геращенко оказался тонким…знатоком японской культуры. Герой видео объяснил свои действия кулинарными традициями Страны восходящего солнца. Мол, блестящая тарелка — лучшая похвала японскому повару. Выходит, такими образом Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры».

     

    Шкиряк вновь спешит на помощь

    За друга вступился еще один колоритный человек. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил о безоговорочной поддержке философии вылизывания тарелки. «Я сам всегда так делаю», — признался Зорян.

    Но и это не помогло. Беспощадный «троллинг» на просторах Интернета продолжился.

    Тонкая натура Геращенко устала от издевок. Пришлось даже задержать Саакашвили, чтобы хоть как-то отвлечь внимание людей.

    Момент подобрали удачно. Грузинский политик прихворал, и вместо полюбившихся трюков на крыше покорно последовал в СИЗО.

    Однако настроение у Геращенко едва ли поднялось.

    Неблагодарные подписчики Twitter не желали успокаиваться.

    Радость Порошенко… надолго ли?

    Зато доволен арестом Саакашвили президент Петр Порошенко. Глава государства даже заявил, что «уклонение от ответа следствию» говорит в пользу обоснованности обвинений против бывшего губернатора Одесской области.

    После этих слов не приходится сомневаться в объективности и непредвзятости предстоящего расследования. Еще Петр Алексеевич обозвал Саакашвили и его сторонников «гоп-компанией, финансируемой Кремлем». Пообещал дать смутьянам жесткий отпор, добавив, что чувствует в этом вопросе поддержку украинского общества.

    Оптимизм гаранта выглядит преувеличенным. Атака на грузинского политика не встретила понимания со стороны патриотической общественности. Очень скоро у стен СИЗО нарисовалась внушительная группа сторонников «Михомайдана».

    Юля: волю!

    Подключилась и Юлия Тимошенко. Она призвала Порошенко «перестать позорить Украину» и освободить политического узника.

    Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам урок японской культуры

    Оправившись от простуды, сам арестант потребовал импичмента для бывшего друга.

    В это время глава МИД Украины Павел Климкин тешил себя несбыточными мечтами.

    В ближайшее время суд должен избрать в отношении Михаила Николозовича меру пресечения. Учитывая мощное давление Запада, вероятнее всего, служители Фемиды «послушаются Юлию Тимошенко», и грузинский политик выйдет на волю. Веселые приключения продолжаются, а шансы Порошенко дотерпеть до очередных выборов становятся все скромнее.

    Еще одна «достойная» трапеза

    Не только Антон Геращенко сумел привлечь внимание к своей персоне при помощи обеда. В Коростене Житомирской области решили устроить праздник для инвалидов. Но благая инициатива обернулась скандалом.

    Вместо того чтобы накормить незрячих людей, чиновники предпочли покушать сами.

    Людям с ограниченными возможностями остались лишь булочки да вафли. Ну и на том спасибо, как говорится.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #саакашвили #геращенко #тарелка #нство
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть