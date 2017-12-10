Тарелка достоинства: Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры»

Антон Геращенко впечатлил общественность виртуозным владением языком. Народный депутат презрел столовые приборы, начисто вылизав свою тарелку. Необычная (по крайней мере, для человека) трапеза вызвала в Сети искренний энтузиазм.

Тонкий знаток

От неприличных намеков не удержался известный политолог Владимир Корнилов. Он предрек начало борьбы между «партией блюдолизов и партией лизоблюдов».

Просмотрел украинские новости за вчерашний день - понял, что теперь на Украине разразится борьба между партией блюдолизов и партией лизоблюдов...

А согласитесь: что Антонина Геращенко хорошо научилась делать, так это лизать! — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 9, 2017

Подкованные граждане предположили, что Антон «репетирует встречу с руководством».

Агент "Лизун" - Антон Геращенко репетирует перед посещением начальства... pic.twitter.com/r3Wc0bDADh — T E Q U I L A (@TekilaUa) December 8, 2017

Как и следовало ожидать, политику в очередной раз указали на не самый стройный стан.

Вылизавший тарелку жирный хряк Антон Геращенко заявил, что тем самым он проявил правила хорошего тона, благодаря повара за вкусный обед.

Правила хорошего тона, понятно, невежи? — Walzman (@natalikor701) December 9, 2017

Однако на деле Геращенко оказался тонким…знатоком японской культуры. Герой видео объяснил свои действия кулинарными традициями Страны восходящего солнца. Мол, блестящая тарелка — лучшая похвала японскому повару. Выходит, такими образом Геращенко преподал украинцам «урок японской культуры».

Геращенко о вылизывании тарелки: в Японии это не зазорноhttps://t.co/IfLJWts8TB pic.twitter.com/RxVifHqrqG — Шарий.net (@sharijnet) December 8, 2017

Шкиряк вновь спешит на помощь

За друга вступился еще один колоритный человек. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил о безоговорочной поддержке философии вылизывания тарелки. «Я сам всегда так делаю», — признался Зорян.

Шкиряк тоже лижет. Советник Авакова поддержал своего друга Геращенко откровенным признанием https://t.co/d5Kgf0v2EL — СТРАНА.ua (@stranaua) December 9, 2017

Но и это не помогло. Беспощадный «троллинг» на просторах Интернета продолжился.

«СвинТоха Авакова»: в Сети попало видео, как украинский нардеп Геращенко вылизывает тарелкуhttps://t.co/10aGIf1Pl8 pic.twitter.com/JzVyqVT7nw — Харьков новости (@harkovnews) December 9, 2017

Тонкая натура Геращенко устала от издевок. Пришлось даже задержать Саакашвили, чтобы хоть как-то отвлечь внимание людей.

М. Саакашвили действительно задержан сотрудниками Национальной Полиции в строгом соответствии с Законом.

Он прятался в одной из киевских квартир. При задержании никто не пострадал.Теперь суд в течении 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) December 8, 2017

Момент подобрали удачно. Грузинский политик прихворал, и вместо полюбившихся трюков на крыше покорно последовал в СИЗО.

Саакашвили задержали в квартире бывшего главы МВД Луганской области https://t.co/A95P4Nv6fz pic.twitter.com/beQ8cTC7Hb — RT на русском (@RT_russian) December 9, 2017

Однако настроение у Геращенко едва ли поднялось.

Ти уже за всіма тарілки пооблизував? — СЕРГІЙ МАЗУР (@flymobimir) December 8, 2017

Неблагодарные подписчики Twitter не желали успокаиваться.

Ну наконец-то. Теперь заживем, да? Чекаємо на покращення вже прям завтра. И порции станут такими большими, что даже тарелки можно будет не вылизывать! — Танчичек (@Tanzilechka) December 8, 2017

Радость Порошенко… надолго ли?

Зато доволен арестом Саакашвили президент Петр Порошенко. Глава государства даже заявил, что «уклонение от ответа следствию» говорит в пользу обоснованности обвинений против бывшего губернатора Одесской области.

Порошенко заявил, что уклонение Саакашвили от ответа следствию доказывает обоснованность обвинений https://t.co/Yqgi3u2rxf pic.twitter.com/j0vXd8gM2b — RT на русском (@RT_russian) December 8, 2017

После этих слов не приходится сомневаться в объективности и непредвзятости предстоящего расследования. Еще Петр Алексеевич обозвал Саакашвили и его сторонников «гоп-компанией, финансируемой Кремлем». Пообещал дать смутьянам жесткий отпор, добавив, что чувствует в этом вопросе поддержку украинского общества.

Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови "гоп-компанией", финансируемой из Кремля: "Думал, меня трудно удивить. Но то, что… — Квартирный спрос (@kvartirniyspros) December 6, 2017

Оптимизм гаранта выглядит преувеличенным. Атака на грузинского политика не встретила понимания со стороны патриотической общественности. Очень скоро у стен СИЗО нарисовалась внушительная группа сторонников «Михомайдана».

Сторонники Саакашвили попытались укрепиться у изолятора, где содержится политик https://t.co/1J6JBi5Wl5 pic.twitter.com/hJ5oWv5kAX — RT на русском (@RT_russian) December 9, 2017

Юля: волю!

Подключилась и Юлия Тимошенко. Она призвала Порошенко «перестать позорить Украину» и освободить политического узника.

Оправившись от простуды, сам арестант потребовал импичмента для бывшего друга.

Не остановить: Саакашвили проводит импичмент из СИЗО - Газета.Ru https://t.co/KPFtekdOt3 — Василий (@89Kasatkin) December 9, 2017

В это время глава МИД Украины Павел Климкин тешил себя несбыточными мечтами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Запад считает задержание лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили внутренним делом Украины. #Украина https://t.co/83W5D8tmWp — ТвіНовини (@ukrtwinews) December 9, 2017

В ближайшее время суд должен избрать в отношении Михаила Николозовича меру пресечения. Учитывая мощное давление Запада, вероятнее всего, служители Фемиды «послушаются Юлию Тимошенко», и грузинский политик выйдет на волю. Веселые приключения продолжаются, а шансы Порошенко дотерпеть до очередных выборов становятся все скромнее.

Еще одна «достойная» трапеза

Не только Антон Геращенко сумел привлечь внимание к своей персоне при помощи обеда. В Коростене Житомирской области решили устроить праздник для инвалидов. Но благая инициатива обернулась скандалом.

Вместо того чтобы накормить незрячих людей, чиновники предпочли покушать сами.

«Чиновники жрали молча, а незрячие люди чувствовали запах и просили рассказать, что там на столах» - скандал в Коростене https://t.co/G5V1deOYvV pic.twitter.com/2WtAp8Setx — DunHiLL (@bovosokeuu) December 9, 2017

Людям с ограниченными возможностями остались лишь булочки да вафли. Ну и на том спасибо, как говорится.