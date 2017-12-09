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Сирия сегодня: САА при поддержке ВКС РФ вошла в Идлиб, ВС Турции в Алеппо движутся к курдам
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    Сирия сегодня: САА при поддержке ВКС РФ вошла в Идлиб, ВС Турции в Алеппо движутся к курдам

    18:29  9 Декабря 2017  /обновлено: 18:29  09 Декабря 2017
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    Сирия сегодня: САА при поддержке ВКС РФ вошла в Идлиб, ВС Турции в Алеппо движутся к курдам

    Сирия, 9 декабря. Сирийская армия входит Идлиб на фоне массового наступления; большой конвой турецкой армии входит в северо-западную Сирию и направляется к курдским фронтам; Ирак полностью освобожден от ИГИЛ1. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА при поддержки союзников и ВКС РФ вошла в Идлиб

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и отряды союзных сил вошли в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии после мощного наступления, которое началось сегодня, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    По имеющимся данным, проправительственные силы во главе с военными армии Башара Асада и при поддержке ВКС РФ вошли в северо-западную часть сирийской провинции Идлиб через Хаму, отбив у боевиков поселение Балил, а также близлежащий холм Тал-Балил.

    Помимо сбора мощных сил на местах, наступление сирийской армии было продвинуто российскими ВКС, которые нанесли беспрецедентное количество авиаударов по боевикам, действующим в регионе.

    Полный охват наступления правительственных войск и союзных сил на ось Балиль пока не ясен, но многие аналитики считают, что одной из непосредственных задач будет восстановление контроля над торговым городом Абу-Дали.

    В то же время, военные продолжают добиваться прогресса в отношении авиабазы «Абу-Духур» и стратегического города Аль-Рахаджан.

    САА при поддержки союзников и ВКС РФ вошла в Идлиб

    ВС Турции идут на курдов в Алеппо

    Еще один большой конвой турецкой армии вошел в северо-западную часть Сирии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на источники в оппозиции.

    Согласно сообщениям, конвой турецкой армии состоял из почти 20 бронетранспортеров и десятков военнослужащих. Конвой ВС Турции вошел в перевал Кафр-Лозень и, как сообщается, направлялся в сторону горы Шейх Аль-Агель в западной части провинции Алеппо.

    В течение нескольких недель турецкая армия наращивала свои силы в этой области, когда они готовились напасть на Курдскую демократическую партию PYD, контролирующую Афринский кантон.

    Большой конвой турецкой армии вошел в северо-западную часть Сирии

    Ирак полностью освобожден от ИГИЛ

    Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил в субботу, что его страна была освобождена от «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    В ходе оперативной операции, которая охватила более 13 тысяч квадратных километров, Вооруженным силам Ирака удалось прорваться через последнюю оборону ИГИЛ и полностью освободить границу страны с Сирией от террористов.

    ИГИЛ больше не контролирует территории Ирака, но власти полагают, что по всей стане могут затаиться так называемые «спящие» ячейки боевиков, что требует от иракских антитеррористических команд  оставаться начеку.

    Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что Ирак был освобожден от ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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