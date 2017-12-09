Продолжение цирка: экс-депутат Рады отреагировал на голодовку Саакашвили

Задержанный СБУ бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале бессрочной голодовки, сообщил адвокат нелегально попавшего на территорию Украины Саакашвили Руслан Чернолуцкий. По мнению депутата Верховной Рады V-VI созывов Алексея Журавко, поведение бывшего главы Одесской области — всего лишь «цирк», который будет продолжаться и дальше.

Ничего в СИЗО с Саакашвили не случится, считает экс-депутат. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей украинский политический деятель подчеркнул, что Саакашвили находится под защитой извне, и мировое сообщество сейчас начнет раскручивать сценарий под названием «Эта власть даже хуже Януковича».

«Этот цирк будет продолжаться и дальше. В СИЗО с Саакашвили ничего не случится, — комментирует для ФАН Журавко. — Я думаю, это лишь продолжение того цирка, который мы наблюдали ранее. Саакашвили подконтролен ЦРУ, подконтролен Америке, поэтому международное сообщество не допустит, чтобы с ним что-то случилось. Он не умрет с голоду, его не депортируют в Грузию».

Напомним, что ранее сотрудники Нацполиции Украины задержали Саакашвили в Киеве и поместили его в изолятор временного содержания СБУ.

На данный момент прокуроры ходатайствуют об отправке Саакашвили под домашний арест. Отслеживать перемещение Саакашвили будут при помощи электронного браслета.

«Сейчас на международной арене будут раскручивать эту ситуацию — мол, посмотрите, какая сегодня власть, она даже хуже Януковича и так далее. Истерия будет нагнетаться, после чего на улицы Киева снова выйдут радикалы. Думаю, что все идет к революции», — уверен Журавко.

На вопрос, почему Саакашвили не депортируют в Грузию, он ответил, что сегодня «у США нет другого человека, который бы четко выполнял указания». Это касается и Донбасса.

Однако сегодня украинский «нелегал» Михаил Сакашвили — это последнее, о чем думают на Западе после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, которое запустило цепную реакцию. Но собеседник ФАН с такой точкой зрения не согласен.

«Не думаю, Америка просто так Украину не отпустит, так как это определенный форпост для того, чтобы можно было «рвать» Россию», — резюмировал экс-депутат Верховной рады.

Напомним, что правоохранители ранее предприняли две неудачные попытки задержать Саакашвили, закончившиеся сопротивлением его сторонников. Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.