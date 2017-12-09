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Сирия: жители Алеппо поблагодарили военных врачей РФ за спасенные жизни
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    Сирия: жители Алеппо поблагодарили военных врачей РФ за спасенные жизни

    17:21  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:21  09 Декабря 2017
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    Сирия: жители Алеппо поблагодарили военных врачей РФ за спасенные жизни

    Алеппо, 9 декабря. Российские медики оказали помощь 66 тысячам пациентов в Сирии. Жители Алеппо поблагодарили медицинский отряд специального назначения, военные врачи которого не только проводили операции, но и доставляли гумпомощь, продукты питания в отдаленные районы страны.

    Командующий группировкой войск МО РФ в Алеппо Сергей Кисель сообщил, что российские врачи провели свыше 1500 тысяч сложнейших операций. Ежедневно сотни людей обращались за медицинской помощью — с ранениями, травмами, инфекциями. Жители сирийского Алеппо выразили благодарность за спасенные российскими врачами жизни.

    Сирия: жители Алеппо поблагодарили военных врачей РФ за спасенные жизни

    Из-за развернувшихся в регионе боевых действий, связанных с борьбой против боевиков ИГ1 (террористическая организация запрещена в РФ) жители отдаленных населенных пунктов не могли сами обратиться к врачам. Известно, что 240 военных врачей побывали во всех провинциях Сирии, рискуя жизнью ради помощи нуждающимся. 

    «Когда мы выезжаем на гуманитарную помощь в деревне, хочется помочь детям, как можно больше им дать продуктов, какую-то одежду, потому что очень сильное производит впечатление то, что дети нуждаются в одежде», — сказала медсестра Елена Иванова, передает «Первый канал»

    Российские медики не только лечили сирийцев, но и доставляли гумпомощь, а также помогли восстановить систему государственной медпомощи.

    Сирия: жители Алеппо поблагодарили военных врачей РФ за спасенные жизни

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #алеппо #медики
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