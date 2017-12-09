Пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском

Курск, 9 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло на автодороге «Дьяконово — Суджа» в Курской области. В результате автомобильной аварии погибли пять человек.

Трагедия случилась недалеко от села Скородное сегодня, 9 декабря, около двух часов дня. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. На место аварии выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

По информации местных СМИ, машина загорелась, и находившиеся в ней люди — пять человек — погибли. На место происшествия нашли часть студенческого билета, который принадлежал водителю 1992 года рождения.