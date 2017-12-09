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Происшествия
Пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском
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    Пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском

    17:05  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:05  09 Декабря 2017
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    Пять человек сгорели в попавшем в ДТП авто под Курском

    Курск, 9 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля произошло на автодороге «Дьяконово — Суджа» в Курской области. В результате автомобильной аварии погибли пять человек.

    Трагедия случилась недалеко от села Скородное сегодня, 9 декабря, около двух часов дня. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой не было людей. На место аварии выехали специалисты пожарно-спасательного подразделения, сотрудники ГИБДД и скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

    По информации местных СМИ, машина загорелась, и находившиеся в ней люди — пять человек — погибли. На место происшествия нашли часть студенческого билета, который принадлежал водителю 1992 года рождения.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #курск #курская область
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