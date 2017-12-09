Сирия глазами американцев: в Пентагоне утверждают, что САР до сих пор не освобождена от ИГ

Представитель Пентагона Эрик Пэхон утверждает, что заявление российской стороны об уничтожении «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии не соответствует действительности, поскольку на территории арабской республики и в соседнем Ираке по-прежнему дислоцируется около трех тысяч боевиков данной группировки. Он также добавил, что РФ якобы не смогла добиться больших успехов в рамках борьбы с международным терроризмом в САР.

На этой неделе глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о том, что кампания ВКС РФ против ИГ1 в Сирии успешно закончилась и что данная исламистская группировка прекратила свое существование в этой стране. Этому заявлению предшествовало завершение совместной операции Сирийской арабской армии (САА) и российской боевой авиации на западном берегу Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Все населенные пункты в этом районе перешли под контроль официального Дамаска, а «Исламское государство» лишилось последних территорий, находившихся в его оккупации.

При этом ни российская сторона, ни власти Сирии не отрицают, что в стране все еще присутствуют отряды ИГ, которые, впрочем, действуют обособленно друг от друга. В ходе заявления подчеркивалось, что данная террористическая организация больше не существует в форме квазиобразования, то есть не имеет подконтрольных территорий, инфраструктуры и единой вооруженной силы.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул, что «Исламское государство» — больше не «государство», и достигнуто это было, прежде всего, благодаря ВКС РФ. Соответственно, заявление российского Генштаба не может вызывать каких-либо сомнений, отметил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Условно государственная структура этой террористической группировки перестала существовать на территории Сирии: у боевиков ИГИЛ1 больше нет инфраструктуры, нет возможности оставаться на какой-то закрепленной территории, нет возможности добывать нефть и продавать ее тем же западным государствам. Всего этого больше не стало. И ни у кого нет сомнений в том, с чьей помощью все это было реализовано: конечно, прежде всего, свою роль в этом сыграла Российская Федерация, затем Иран, сирийская армия и некоторые другие союзники Дамаска», — заявил собеседник ФАН.

«Исламское государство», однако, не исчезло бесследно, добавляет он. В стране все еще остаются члены этой группировки, однако они есть почти во всех уголках планеты, в том числе и в самих США.

«Количество террористов ИГ в Сирии сейчас может быть примерно такое же, как в Западной Европе. Я имею в виду отдельных исламистов, приверженцев данной радикальной идеологии. Они разбросаны по всему миру, и говорить об их окончательном уничтожении не приходится. Боевики еще остаются не только в Сирии, но и, например, во Франции, в Соединенных Штатах и во многих других местах. Абсолютной победы над всеми террористами ИГИЛ нет и, наверно, не будет никогда, поскольку посеянные зерна уже дали свои всходы в разных частях нашего света», — считает эксперт.

Слова Пэхона можно объяснить тем, что Вашингтон попросту пытается отнять лавры победителя ИГ в Сирии у ВКС РФ. Американцы, которые считают, что весь мир крутится вокруг них, никогда не смирятся с таким положением дел, и потому мы еще увидим много статей, фильмов и книг, в которых события в САР будут представлены в крайне искаженном виде, а силой, уничтожившей «Исламское государство», будет назван Пентагон, убежден политолог.

«Соединенные Штаты продолжают свою информационную политику, в рамках которой во всем мире якобы есть только одна страна-гегемон. Именно она решает все проблемы современного человечества, в то время как остальные, с точки зрения настоящей американской идеологии, не имеют на это права и не могут в чем-либо лидировать. Поэтому, что бы кто ни сделал, если это сделали не США, значит — этого не существует. Американцы будут действовать в своей манере: снимать про Сирию фильмы, писать книги, издавать газеты. Я уверен, что мы еще увидим голливудскую картину, в которой морские пехотинцы Соединенных Штатов будут освобождать Дамаск от международных террористических группировок. Это будет продемонстрировано всему миру, и та его часть, которая непосредственно зависима от США, будет жить в этой реальности», — заключил Дмитрий Солонников.

1 Организация запрещена на территории РФ.