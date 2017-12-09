Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к прорыву, СБУ зачищает Луганщину, ДФС обстреляна фосфорными минами

Донбасс, 9 декабря. ДНР и ЛНР под минометным огнем ВСУ; украинское командование готовится к наступлению на республики; подконтрольные Киеву СМИ манипулируют отчетами ОБСЕ и штампуют фейки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ готовятся атаковать

О наличии ряда признаков подготовки наступления Вооруженных сил Украины сообщил военный спикер республики полковник Эдуард Басурин. Кроме того, военная разведка ДНР зафиксировала прибытие в зону силовой операции так называемой «АТО» специальных съемочных групп украинских и иностранных телеканалов. Курируют журналистов специалисты СБУ. На данный момент группы расквартированы в Мариуполе, Волновахе и Краматорске.

Кроме того, ВСУ усилили воздушную разведку по всем направлениям вдоль линии соприкосновения. Каждая бригада теперь до четырех раз в сутки обязана запускать беспилотники. Ранее их запускали по всей линии соприкосновения не более двух раз в день. Также в передовые подразделения 59-й, 28-й, 30-й и 25-й бригады были откомандированы медицинские группы 61-го военно-медицинского госпиталя.

Украинские подразделения усиливают позиции вблизи ЛНР

Огневые точки трех минометных расчетов и зенитных установок ВСУ раскрыты луганчанами в районе подконтрольного украинским властям Новоташковского. Вблизи Трехизбенки и Крымского были раскрыты позиции минометных батарей, выявлены боевые машины пехоты.

Кроме того, украинские силовики стали активнее укреплять позиции передовых подразделений ВСУ в районе Крымского, Станицы Луганской и Лопаскино. Фортификационное совершенствование позиций ведется в районе Попасной военнослужащими 108 батальона 10 горно-штурмовой бригады ВСУ.

Оперативная обстановка

На линии фронта также неспокойно. Накануне украинские силовики предприняли попытку взятия позиций ВС ДНР у Горловки, но были нейтрализованы и с потерями отброшены на исходные.

Всего же в минувшие сутки подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины 41 раз срывали режим тишины. При этом огневому воздействию с их стороны подверглись 25 населенных пунктов республик Донбасса и позиции ополчения.

Огонь киевские силовики вели из запрещенных минскими соглашениями минометов, боевых машин пехоты (БМП), а также гранатометов СПГ и АГС. ВС Украины активно задействовали зенитные установки. По территории Донецкой и Луганской народных республик было выпущено до 1100 боеприпасов. Повреждения получили четыре домовладения поселка Гольмовский у Горловки.

ВС Украины обстреляли ДФС фосфорными боеприпасами

По данным донецкой стороны в СЦКК, в минувшую пятницу, 8 декабря, украинские силовики применили запрещенные международными нормативными актами и конвенциями фосфорные боеприпасы при обстреле территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Данные факты зафиксированы представителями центра, также имеется и видеозапись, доказывающая озвученную информацию.

Напомним, что на территории ДФС проходит хлоропровод, и в случае попадания боеприпаса в него или его возгорания, Донбасс может в одночасье оказаться зоной экологического бедствия. Исходя из вышеизложенного, донецкая сторона в СЦКК обратилась к международным наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с призывом зафиксировать данные факты и решительно осудить действия украинской стороны, чтобы не допустить повторения ситуации в будущем.

Стоит отметить, что ранее украинские СМИ голословно обвиняли ВС ДНР в применении фосфорных боеприпасов, при этом штаб так называемой АТО не направлял обращение с просьбой проверить данные «факты» в СММ ОБСЕ.

СБУ зачищает инакомыслящих

Права и свободы для жителей подконтрольных Украине частей Донбасса давно стали лишь словами, задекларированными в конституции страны. Преследование инакомыслящих и ущемление их прав и свобод — стандартная практика СБУ, уверены военные ЛНР.

Сообщается, что в Рубежном, Лисичанске и Северодонецке в декабре этого года, украинская спецслужба проводит зачистку неугодного населения. Делается это под видом контртеррористических и контрдиверсионных учений. В означенных городах разведкой ЛНР уже зафиксированы факты исчезновения мирных жителей и людей из числа предпринимателей.

СМИ манипулируют отчетами ОБСЕ

«Боевики ДНР перебросили БМ-21 «Град» к линии фронта», написали украинские СМИ со ссылкой якобы на данные из отчета ОБСЕ. В отчете миссии за 7 декабря говорится о том, что в районе ПГТ Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка) на территории ДНР наблюдатели зафиксировали две установки «Град», размещенные «в нарушение линий отвода».

Отметим тот факт, что ОБСЕ ни слова ни говорит о переброске данной техники к линии разграничения, а украинские СМИ не могут не знать, что ближайший участок линии фронта находится на удалении более 50 километров от того места, где «ОБСЕ якобы увидели донецкие «Грады». То есть, даже если выстрелить из указанного района, ракета не долетит и до самой линии соприкосновения, ведь дальность стрельбы из РСЗО «Град» составляет до 42 километров.

Но украинские СМИ решили не вдаваться в «незначительные» подробности и написали, что «Грады» ополченцев перемещены к линии разграничения.