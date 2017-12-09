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МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018
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    МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018

    16:54  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:54  09 Декабря 2017
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    МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018

    Лозанна, 9 декабря. Руководство МОК не смогло сразу ответить, можно ли использовать символику РФ на Олимпиаде в Пхенчхане. Комитет может запретить развешивание российских флагов в олимпийской деревне или проходить с триколором на трибуны болельщиков,

    МОК не исключает введения новых санкций против РФ. Спортивные функционеры рассматривают возможность запрета российской символики на Играх. Болельщики из РФ могут привезти в Пхенчхан национальные флаги, среди самых любимых видов спорта — биатлон и хоккей. На балконах в олимпийской деревне могут также появиться российские триколоры.

    Напомним, что ранее МОК исключил ОКР из членов организации, тем самым лишив олимпийцев из РФ права выступать под российским флагом и под звуки национального гимна. По словам главы комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, запрет флага РФ нарушает гражданские права олимпийцев. Депутат считает, что запретить болельщикам приезжать с национальным флагом МОК не сможет.

    МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #мок #олимпиада #флаг #гимн
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