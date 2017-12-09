МОК хочет запретить флаг России для болельщиков на ОИ-2018

Лозанна, 9 декабря. Руководство МОК не смогло сразу ответить, можно ли использовать символику РФ на Олимпиаде в Пхенчхане. Комитет может запретить развешивание российских флагов в олимпийской деревне или проходить с триколором на трибуны болельщиков,

МОК не исключает введения новых санкций против РФ. Спортивные функционеры рассматривают возможность запрета российской символики на Играх. Болельщики из РФ могут привезти в Пхенчхан национальные флаги, среди самых любимых видов спорта — биатлон и хоккей. На балконах в олимпийской деревне могут также появиться российские триколоры.

Напомним, что ранее МОК исключил ОКР из членов организации, тем самым лишив олимпийцев из РФ права выступать под российским флагом и под звуки национального гимна. По словам главы комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, запрет флага РФ нарушает гражданские права олимпийцев. Депутат считает, что запретить болельщикам приезжать с национальным флагом МОК не сможет.