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Японских трудоголиков будут выгонять домой с помощью музыкального дрона
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    Японских трудоголиков будут выгонять домой с помощью музыкального дрона

    16:45  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:45  09 Декабря 2017
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    Японских трудоголиков будут выгонять домой с помощью музыкального дрона

    Токио, 9 августа. Ученые из Японии открыли новый способ борьбы с распространенными в стране переработками сотрудников. Так, компания Taisei создала дрон под названием T-Frend.

    Этот дрон оборудован специальной камерой и автономной системой навигации, которая позволяет работать в течение долгого времени, отмечает «Ньюинформ».

    Работодателю, который купит этот дрон, нужно будет лишь задать нужное время и маршрут полета беспилотника, после чего тот начнет свое патрулирование. Как только дрон заметит «задержавшегося» работника, он начнет играть песню Auld Lang Syne.

    Записи с камеры будут проверять и вкладывать в специальные отчеты, которые можно будет посмотреть в реальном времени на облачном хранилище.

    Автор: Алексей Громов
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    #япония
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