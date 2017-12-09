Японских трудоголиков будут выгонять домой с помощью музыкального дрона

Токио, 9 августа. Ученые из Японии открыли новый способ борьбы с распространенными в стране переработками сотрудников. Так, компания Taisei создала дрон под названием T-Frend.

Этот дрон оборудован специальной камерой и автономной системой навигации, которая позволяет работать в течение долгого времени, отмечает «Ньюинформ».

Работодателю, который купит этот дрон, нужно будет лишь задать нужное время и маршрут полета беспилотника, после чего тот начнет свое патрулирование. Как только дрон заметит «задержавшегося» работника, он начнет играть песню Auld Lang Syne.

Записи с камеры будут проверять и вкладывать в специальные отчеты, которые можно будет посмотреть в реальном времени на облачном хранилище.