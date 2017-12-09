Опрос показал, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

Москва, 9 декабря. Две трети россиян готовы поддержать действующего президента РФ Владимира Путина, если в ближайшее воскресенье состоятся выборы главы государства.

Итоги опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) говорят о том, что на данный момент за Путина готовы отдать свой голос 68% опрошенных, его электоральный рейтинг в конце ноября-начале декабря стабильно находился на этой отметке.

Опрос ФОМ был проведен 2-3 декабря среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.

Напомним, ранее Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в марте 2018 года.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Среди возможных кандидатов называют уполномоченного по правам предпринимателя Бориса Титова, председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец, журналистку Екатерину Гордон, телеведущую Ксению Собчак, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывшего председателя «Яблока» Григория Явлинского.