Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии
Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе части группировки российских войск из Сирии. Граждане РФ поддержали решение лидера страны, отметив, что российские военные сделали то, что не смогла коалиция США, и возвращаются на родину с победой.
«Российские военнослужащие возвращаются из Сирии на Родину с победой», — комментируют пользователи соцсетей.
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ СИРИИ НА РОДИНУ С ПОБЕДОЙ pic.twitter.com/mZJVOEUnBB— Стрелец (@ChesnokRedka) December 11, 2017
«ИГ1 (запрещено в РФ — прим. ФАН) уничтожили, пора домой», — пишет в соцсетях Владислав Гвоздков.
«Спасибо Путину, спасибо военнослужащим», — написала Вероника Бойко.
«Красавец!!! И ВС РФ молодцы, хорошо парни поработали!» — считает Сергей Караваев.
«Спасибо за службу», — поблагодарил российских военных Евгений Евгеньевич.
«Россия в одиночку сделала то, что не смогла коалиция из 68 стран во главе с США», — пишет Honey_cake в Twitter.
Российские военнослужащие возвращаются из Сирии с победой !! Россия в одиночку сделала то, что не смогла коалиция из 68 стран во главе с США— Honey_cake (@elkis_07) December 11, 2017
«Мы победили!» — радуется Таня Иванова.
«Минус один геополитический риск», — прокомментировал новость @GusevSSergey.
Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии— GusevSergey |||QBF (@GusevSSergey) December 11, 2017
минус 1 геополитический риск
Интернет-пользователи вспомнили слова некоторых политологов, прогнозировавших превращение Сирии во второй Афганистан.
«Путин приказал министру Обороны, начальнику Генерального штаба приступать к выводу российских войск из Сирии Но вы же обещали Афганистан 2.0?» — напомнил Aleksandr Sorokin (@sander_f1).
Путин отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии— Фриспич Залго (@zalgovich) December 11, 2017
Всё, ушла эпоха. Также пора вспомнить о кудахтанье про второй Афган из далекого 2014-го года.
Как же сейчас будет тяжело псевдолиберальных нытикам— Aleksandr Sorokin (@sander_f1) December 11, 2017
Путин проиграл или нет? Почему Россия уходит из Сирии?
Как быть?
Будут ждать методички, чтобы хором объявить что-то вроде "Россия не потянула больше войну в Сирии. Путин ушел ни с чем"
Вот увидите
1 Организация запрещена на территории РФ.