Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе части группировки российских войск из Сирии. Граждане РФ поддержали решение лидера страны, отметив, что российские военные сделали то, что не смогла коалиция США, и возвращаются на родину с победой.

«Российские военнослужащие возвращаются из Сирии на Родину с победой», — комментируют пользователи соцсетей.

РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ СИРИИ НА РОДИНУ С ПОБЕДОЙ pic.twitter.com/mZJVOEUnBB — Стрелец (@ChesnokRedka) December 11, 2017

«ИГ1 (запрещено в РФ — прим. ФАН) уничтожили, пора домой», — пишет в соцсетях Владислав Гвоздков.

«Спасибо Путину, спасибо военнослужащим», — написала Вероника Бойко.

«Красавец!!! И ВС РФ молодцы, хорошо парни поработали!» — считает Сергей Караваев.

«Спасибо за службу», — поблагодарил российских военных Евгений Евгеньевич.

«Россия в одиночку сделала то, что не смогла коалиция из 68 стран во главе с США», — пишет Honey_cake в Twitter.

Российские военнослужащие возвращаются из Сирии с победой !! Россия в одиночку сделала то, что не смогла коалиция из 68 стран во главе с США — Honey_cake (@elkis_07) December 11, 2017

«Мы победили!» — радуется Таня Иванова.

«Минус один геополитический риск», — прокомментировал новость @GusevSSergey.

Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии



минус 1 геополитический риск — GusevSergey |||QBF (@GusevSSergey) December 11, 2017

Интернет-пользователи вспомнили слова некоторых политологов, прогнозировавших превращение Сирии во второй Афганистан.

«Путин приказал министру Обороны, начальнику Генерального штаба приступать к выводу российских войск из Сирии Но вы же обещали Афганистан 2.0?» — напомнил Aleksandr Sorokin (@sander_f1).

Путин отдал приказ о выводе российской группировки из Сирии



Всё, ушла эпоха. Также пора вспомнить о кудахтанье про второй Афган из далекого 2014-го года. — Фриспич Залго (@zalgovich) December 11, 2017

Как же сейчас будет тяжело псевдолиберальных нытикам

Путин проиграл или нет? Почему Россия уходит из Сирии?

Как быть?

Будут ждать методички, чтобы хором объявить что-то вроде "Россия не потянула больше войну в Сирии. Путин ушел ни с чем"

Вот увидите — Aleksandr Sorokin (@sander_f1) December 11, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.