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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии
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    Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии

    14:06  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:07  11 Декабря 2017
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    Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии

    Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе части группировки российских войск из Сирии. Граждане РФ поддержали решение лидера страны, отметив, что российские военные сделали то, что не смогла коалиция США, и возвращаются на родину с победой.

    «Российские военнослужащие возвращаются из Сирии на Родину с победой», — комментируют пользователи соцсетей.

    «ИГ1 (запрещено в РФ — прим. ФАН) уничтожили, пора домой», — пишет в соцсетях Владислав Гвоздков.

    «Спасибо Путину, спасибо военнослужащим», — написала Вероника Бойко.

    Спасибо Путину и военнослужащим: россияне отреагировали на вывод контингента РФ из Сирии

    «Красавец!!! И ВС РФ молодцы, хорошо парни поработали!» — считает Сергей Караваев.

    «Спасибо за службу», — поблагодарил российских военных Евгений Евгеньевич.

    «Россия в одиночку сделала то, что не смогла коалиция из 68 стран во главе с США», — пишет Honey_cake в Twitter.

    «Мы победили!» — радуется Таня Иванова.

    «Минус один геополитический риск», — прокомментировал новость @GusevSSergey.

    Интернет-пользователи вспомнили слова некоторых политологов, прогнозировавших превращение Сирии во второй Афганистан.

    «Путин приказал министру Обороны, начальнику Генерального штаба приступать к выводу российских войск из Сирии Но вы же обещали Афганистан 2.0?» — напомнил Aleksandr Sorokin (@sander_f1).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #сирия #вкс рф
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