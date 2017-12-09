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Происшествия
Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Архангельске
Россия
Ставропольские боевики планировали теракты в новогодние праздники
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    Ставропольские боевики планировали теракты в новогодние праздники

    16:02  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  09 Декабря 2017
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    Ставропольские боевики планировали теракты в новогодние праздники

    Пятигорск, 9 декабря. Правоохранительные органы ликвидировали в Ставрополе трех боевиков при попытке выбраться из заблокированного дома, сообщили в НАК. По данным источника из силовых органов, злоумышленники планировали теракты в новогодние праздники.

    В ночь на 9 декабря в Ставрополе были ликвидированы три вооруженных злоумышленника. В доме, где укрывались боевики, произошел взрыв. В операции принимали участие сотрудники ФСБ. По словам источника РИА Новости, боевики планировали теракты на зимние праздники. 

    «С ними велись переговоры, было предложено сдаться, однако они оказали сопротивление, завязалась перестрелка. Два боевика пытались бежать, но были уничтожены, третий скончался в результате взрыва СВУ в доме», — сказал он. 

    Позднее были установлены их личности — боевиками оказались уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья. Напомним, что силовики регулярно проводят антитеррористические операции, направленные на обеспечение безопасности россиян. 

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #фсб #боевики
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