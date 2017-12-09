Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

Америка провела военные учения вблизи границ Северной Кореи.

«Военные учения США и Южной Кореи, а также заявления Вашингтона свидетельствуют о подготовке удара, — сообщил МИД КНДР. — Такая враждебная риторика — не что иное, как предупреждение о подготовке войны на полуострове. Мы не хотим конфликта, но и уклоняться от него не намерены».

Однако на этом американская внешнеполитическая активность даже не думала кончаться…

Костры на площадях

У президента США Дональда Трампа — много важных дел.

Вот только что он обещал огонь и что-то там еще вроде ярости в адрес Северной Кореи, как ему вдруг и этого показалось мало и он взял да и признал Иерусалим столицей Израиля. И это в тот момент, когда пресловутый «весь цивилизованный мир» не признает законности оккупации Израилем Иерусалима.

Во-первых, зачем создавать такой прецедент для России? Это что — уже время Рождества? Во-вторых, на Ближнем Востоке моментально начались волнения.

Египетская газета «Аль-Ахрам» написала, что «президент США отказался от американской политики, проводившейся на протяжении десятилетий, и убил мирный ближневосточный процесс».

Еще одна египетская газета под названием «Достур», вышла с таким заголовком на первой полосе: «Декларация смерти арабского мира».

Толпы неулыбчивых бородатых активистов уже жгут на площадях костры и орут что-то явно про религию мира и дружбу народов.

Вот-вот начнется традиционный для этих мест праздник со всеми обязательными мероприятиями.

Неужели прежних ужасов было мало? Ну, как сказать… Вообще-то, да. Мало.

Повиновению альтернативы нет

Ситуация сейчас такова, что после украинской и ближневосточной авантюр авторитет Вашингтона существенно подорван. А это сказалось на их политическом влиянии и экономической конкуренции. Россия вторглась в то, что США полагали уже навсегда полностью своим, — в контроль за углеводородами.

Китайский проект Нового Шелкового пути тоже не несет для Штатов ничего хорошего. Он лишает Америку контроля над мировой торговлей, которая теперь пойдет по суше, а не по океану. И это сделает авианосные группы ВМС США чрезвычайно дорогим музеем былого величия.

По результатам Сирийской войны и «Арабской Весны» традиционный американский союзник — Израиль — сделал ряд реверансов в адрес России. Япония тоже сделала крошечный, но шажок.

Разжигая напряженность на Корейском полуострове, США дают сигнал своим вассалам: их судьба по-прежнему в руках Америки. Повиновению нет альтернативы. Южная Корея и Япония должны вернуться в стойло и принять позу покорности. Что касается Китая, то с ним США могут поторговаться в надежде на некоторые уступки.

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На Востоке — то же самое. США хотят показать Израилю: тот нуждается в Америке как в гаранте безопасности в окружении стран и народов, составляющих ближневосточную реальность, данную евреям в ощущениях. Эти ощущения надо обострить уже хотя бы для того, чтобы прекратить шашни Тель-Авива с Москвой.

И вот они уже обострены — лучше просто не надо.

Своим признанием Иерусалима столицей Израиля президент Трамп решает еще две задачи. Он получает поддержку правых в Израиле и — нет, он не создает прецедент для России, он показывает в действии принцип «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Говоря иначе — кто тут главный на шарике.

Все, вроде бы, логично. Но есть пара нюансов.

Кабальная сделка

Как США добивались лояльности своих вассалов раньше? В основном, двумя способами. Во-первых, запугивая вассалов ужасами коммунизма, который намерен их поглотить (а капиталисты не любят, когда их поглощают коммунисты). Во-вторых, обещая им прибыли от подчиненного положения, позволяющего получить доступ к рынкам и ресурсам — то есть привилегированное место в неоколониальной системе.

Помните любимый аргумент нашей либерды про то, почему это у США получаются такие замечательные вещи, как Южная Корея с самсунгами или Германия с мерседесами, а у нас вечно — какая-то убогая ГДР да Северная Корея?

Ну, так все это получалось именно в результате доступа к рынкам и ресурсам по низкой цене.

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Что предлагает США своим вассалам сейчас, в новой геополитической реальности?

Они предлагают отказаться от всех выгод сотрудничества с Россией и Китаем, а также от собственного суверенитета — и выплачивать Вашингтону дань под угрозой военных разрушений и убытков от спровоцированных им конфликтов.

Это невозможно назвать взаимовыгодным договором. Это кабальная сделка, недействительная как по законам совести, так и с юридической точки зрения. А следовательно, стороны навязываемой сделки будут делать все, чтобы ее избежать.

Тактически у США еще могут быть успехи. Но стратегически такая позиция приведет к неизбежному продолжению ослаблению роли Америки в мире и к усилению России и Китая, как главных и единственных гарантов того, что Вашингтон не сможет больше осуществлять свой столетний шантаж.

1 Организация запрещена на территории РФ.