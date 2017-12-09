Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Архангельске
Особое мнение
Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

    15:57  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:57  09 Декабря 2017
    44

    Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

    Америка провела военные учения вблизи границ Северной Кореи.

    «Военные учения США и Южной Кореи, а также заявления Вашингтона свидетельствуют о подготовке удара, — сообщил МИД КНДР. — Такая враждебная риторика — не что иное, как предупреждение о подготовке войны на полуострове. Мы не хотим конфликта, но и уклоняться от него не намерены».

    Однако на этом американская внешнеполитическая активность даже не думала кончаться…

    Костры на площадях

    У президента США Дональда Трампа — много важных дел.

    Вот только что он обещал огонь и что-то там еще вроде ярости в адрес Северной Кореи, как ему вдруг и этого показалось мало и он взял да и признал Иерусалим столицей Израиля. И это в тот момент, когда пресловутый «весь цивилизованный мир» не признает законности оккупации Израилем Иерусалима.

    Во-первых, зачем создавать такой прецедент для России? Это что — уже время Рождества? Во-вторых, на Ближнем Востоке моментально начались волнения.

    Египетская газета «Аль-Ахрам» написала, что «президент США отказался от американской политики, проводившейся на протяжении десятилетий, и убил мирный ближневосточный процесс».

    Еще одна египетская газета под названием «Достур», вышла с таким заголовком на первой полосе: «Декларация смерти арабского мира».

    Толпы неулыбчивых бородатых активистов уже жгут на площадях костры и орут что-то явно про религию мира и дружбу народов.

    Вот-вот начнется традиционный для этих мест праздник со всеми обязательными мероприятиями.

    Неужели прежних ужасов было мало? Ну, как сказать… Вообще-то, да. Мало.

    Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

    Повиновению альтернативы нет

    Ситуация сейчас такова, что после украинской и ближневосточной авантюр авторитет Вашингтона существенно подорван. А это сказалось на их политическом влиянии и экономической конкуренции. Россия вторглась в то, что США полагали уже навсегда полностью своим, — в контроль за углеводородами.

    Китайский проект Нового Шелкового пути тоже не несет для Штатов ничего хорошего. Он лишает Америку контроля над мировой торговлей, которая теперь пойдет по суше, а не по океану. И это сделает авианосные группы ВМС США чрезвычайно дорогим музеем былого величия.

    По результатам Сирийской войны и «Арабской Весны» традиционный американский союзник — Израиль — сделал ряд реверансов в адрес России. Япония тоже сделала крошечный, но шажок.

    Разжигая напряженность на Корейском полуострове, США дают сигнал своим вассалам: их судьба по-прежнему в руках Америки. Повиновению нет альтернативы. Южная Корея и Япония должны вернуться в стойло и принять позу покорности. Что касается Китая, то с ним США могут поторговаться в надежде на некоторые уступки.

    Читайте также: Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ1 в Сирии: Команды «отбой» не было

    На Востоке — то же самое. США хотят показать Израилю: тот нуждается в Америке как в гаранте безопасности в окружении стран и народов, составляющих ближневосточную реальность, данную евреям в ощущениях. Эти ощущения надо обострить уже хотя бы для того, чтобы прекратить шашни Тель-Авива с Москвой.

    И вот они уже обострены — лучше просто не надо.

    Своим признанием Иерусалима столицей Израиля президент Трамп решает еще две задачи. Он получает поддержку правых в Израиле и — нет, он не создает прецедент для России, он показывает в действии принцип «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». Говоря иначе — кто тут главный на шарике.

    Все, вроде бы, логично. Но есть пара нюансов.

    Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

    Кабальная сделка

    Как США добивались лояльности своих вассалов раньше? В основном, двумя способами. Во-первых, запугивая вассалов ужасами коммунизма, который намерен их поглотить (а капиталисты не любят, когда их поглощают коммунисты). Во-вторых, обещая им прибыли от подчиненного положения, позволяющего получить доступ к рынкам и ресурсам — то есть привилегированное место в неоколониальной системе.

    Помните любимый аргумент нашей либерды про то, почему это у США получаются такие замечательные вещи, как Южная Корея с самсунгами или Германия с мерседесами, а у нас вечно — какая-то убогая ГДР да Северная Корея?

    Ну, так все это получалось именно в результате доступа к рынкам и ресурсам по низкой цене.

    Читайте также: О спорт, ты — война: США могут нанести ядерный удар по КНДР уже этой зимой

    Что предлагает США своим вассалам сейчас, в новой геополитической реальности?

    Они предлагают отказаться от всех выгод сотрудничества с Россией и Китаем, а также от собственного суверенитета — и выплачивать Вашингтону дань под угрозой военных разрушений и убытков от спровоцированных им конфликтов.

    Это невозможно назвать взаимовыгодным договором. Это кабальная сделка, недействительная как по законам совести, так и с юридической точки зрения. А следовательно, стороны навязываемой сделки будут делать все, чтобы ее избежать.

    Тактически у США еще могут быть успехи. Но стратегически такая позиция приведет к неизбежному продолжению ослаблению роли Америки в мире и к усилению России и Китая, как главных и единственных гарантов того, что Вашингтон не сможет больше осуществлять свой столетний шантаж.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Роман Носиков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #трамп #кндр #израиль #китай #новый шелковый путь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть