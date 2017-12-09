Авиация США пытается помешать уничтожению ИГ в Сирии – Минобороны РФ

Москва, 9 декабря. Американская авиация пытается помешать уничтожению террористов в Сирии, с этим связано сближение самолетов РФ и США в долине Евфрата, заявило в субботу Министерство обороны России.

Сообщение Минобороны РФ стало ответом на слова представителей Пентагона о том, что российские ВКС якобы подходят к американским самолетам в Сирии слишком близко, тем самым, по мнению американской стороны, проникая в воздушное пространство США к востоку от реки Евфрат.

Такое мнение, напомним, представитель Центрального командования ВС США Дамиен Пикарт высказал в интервью New York Times и телеканалу CNN.

В Минобороны РФ сообщили, что большинство сближений российских и американских самолетов над рекой Евфрат связаны с попытками авиации США помешать уничтожению боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

В ведомстве подчеркнули, что авиация международной коалиции во главе с США действует в Сирии незаконно.

1 Организация запрещена на территории РФ.