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Авиация США пытается помешать уничтожению ИГ в Сирии – Минобороны РФ
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    Авиация США пытается помешать уничтожению ИГ в Сирии – Минобороны РФ

    15:40  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:58  09 Декабря 2017
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    Авиация США пытается помешать уничтожению ИГ в Сирии – Минобороны РФ

    Москва, 9 декабря. Американская авиация пытается помешать уничтожению террористов в Сирии, с этим связано сближение самолетов РФ и США в долине Евфрата, заявило в субботу Министерство обороны России.

    Сообщение Минобороны РФ стало ответом на слова представителей Пентагона о том, что российские ВКС якобы подходят к американским самолетам в Сирии слишком близко, тем самым, по мнению американской стороны, проникая в воздушное пространство США к востоку от реки Евфрат.

    Такое мнение, напомним, представитель Центрального командования ВС США Дамиен Пикарт высказал в интервью New York Times и телеканалу CNN.

    В Минобороны РФ сообщили, что большинство сближений российских и американских самолетов над рекой Евфрат связаны с попытками авиации США помешать уничтожению боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

    В ведомстве подчеркнули, что авиация международной коалиции во главе с США действует в Сирии незаконно.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #евфрат #авиация
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