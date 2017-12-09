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Минобороны РФ объяснило инцидент с американским F-22
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    Минобороны РФ объяснило инцидент с американским F-22

    15:42  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:15  09 Декабря 2017
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    Минобороны РФ объяснило инцидент с американским F-22

    Москва, 9 декабря. В Минобороны РФ заявили об инциденте в Сирии с американским F-22, который мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина, имитируя воздушный бой. 

    В российском оборонном ведомстве сообщили, что 23 ноября американский самолет F-22 пытался помешать СУ-25 выполнить боевую задачу у сирийского Меядина. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, таким образом отреагировав на заявления Пентагона о том, что самолеты ВКС РФ якобы допускают опасные сближения с американской авиацией в небе над Сирией. 

    Конашенков отметил, что при ноябрьском инциденте в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат  F-22 активно препятствовал двум штурмовикам Су-25 выполнить задачу по ликвидации опорного пункта ИГИЛ1 в предместье Меядин.

    По словам генерал-майора, F-22 постоянно маневрировал, отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки. После появления российского истребителя, американский пилот прекратил маневры и удалился в воздушное пространство Ирака. 

    Минобороны РФ объяснило инцидент с американским F-22

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #вкс рф
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