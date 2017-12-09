Минобороны РФ объяснило инцидент с американским F-22

Москва, 9 декабря. В Минобороны РФ заявили об инциденте в Сирии с американским F-22, который мешал Су-25 выполнять боевую задачу у Меядина, имитируя воздушный бой.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что 23 ноября американский самолет F-22 пытался помешать СУ-25 выполнить боевую задачу у сирийского Меядина. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, таким образом отреагировав на заявления Пентагона о том, что самолеты ВКС РФ якобы допускают опасные сближения с американской авиацией в небе над Сирией.

Конашенков отметил, что при ноябрьском инциденте в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат F-22 активно препятствовал двум штурмовикам Су-25 выполнить задачу по ликвидации опорного пункта ИГИЛ1 в предместье Меядин.

По словам генерал-майора, F-22 постоянно маневрировал, отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки. После появления российского истребителя, американский пилот прекратил маневры и удалился в воздушное пространство Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.