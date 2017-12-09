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В «Ленкоме» рассказали о последнем желании Броневого
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    В «Ленкоме» рассказали о последнем желании Броневого

    15:44  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:44  09 Декабря 2017
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    В «Ленкоме» рассказали о последнем желании Броневого

    Москва, 9 декабря. Коллега известного советского актера Леонида Броневого по театру «Ленком» Елена Шанина заявила, что незадолго до смерти артист просил мороженое.

    Накануне она позвонила водителю, который был рядом с актером в больнице, чтобы узнать о состоянии здоровья Броневого. Выяснилось, что 88-летний актер очень хотел мороженое. За сладким срочно отправились в магазин.

    Шанина призналась, что таким образом осознала одно: конец актера близок. У него за спиной осталась большая и взрослая жизнь, а это — просто детское желание.

    Она также вспомнила, что перед смертью бывший директор «Ленкома» Рафик Экимян хотел жареной картошки, а Антон Чехов — шампанского, передает «Московский комсомолец».

    Ранее стало известно, что в окружении Броневого рассказали о последних днях его жизни. 

    Напомним, что Леонид Броневой скончался утром 9 декабря на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #броневой
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