США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу

Москва, 9 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США выиграли две мировые войны. По словам сенатора, в обоих конфликтах роль у американцев была далеко не главной.

«При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил слова главы Белого дома со стрекотанием мухи из басни Ивана Дмитриева.

Напомним, Трамп, будучи на встрече со своими сторонниками во Флориде, заявил, что США одержали победу в двух войнах.