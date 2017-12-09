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Политика
США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу
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    США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу

    15:45  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:46  09 Декабря 2017
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    США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу

    Москва, 9 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что США выиграли две мировые войны. По словам сенатора, в обоих конфликтах роль у американцев была далеко не главной.

    «При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сравнил слова главы Белого дома со стрекотанием мухи из басни Ивана Дмитриева.

    Напомним, Трамп, будучи на встрече со своими сторонниками во Флориде, заявил, что США одержали победу в двух войнах.

    США не победили бы Гитлера без СССР: Пушков преподал урок истории Трампу

    Автор: Тимур Румянцев
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    #трамп #пушков
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