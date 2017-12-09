Москва, 9 декабря. Коммунизм – магистральная линия развития человечества, он переживет США и всех американских президентов, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, коммунизм зародился в древнем обществе, когда люди занимались охотой и «коллективно потом делились добычей». По мнению Зюганова, моральные заповеди коммунизма содержатся даже в Нагорной проповеди Иисуса Христа и послании апостола Павла к Фессалоникийцам.

«Он (коммунизм – прим. ФАН) переживет всех трампов, всю Америку и всех нас, потому что это магистральная линия развития человечества», — подчеркнул Зюганов в беседе с РИА Новости.

Глава КПРФ также отметил, что Америка пытается навязать мировому сообществу частную и эгоистическую форму жизни. Если такая модель победит, считает Зюганов, «планета погибнет», не выдержав «дикой эксплуатации своих ресурсов».

Так Геннадий Зюганов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Америка якобы победила в двух мировых войнах и «поставила коммунизм на колени».

«У Трампа, видимо, плохо с памятью, в таком возрасте это бывает. Пусть он обратится к переписке Рузвельта со Сталиным и Черчилля со Сталиным, пусть он прочитает, что американский народ гордится (победой во Второй мировой войне – прим. ФАН) вместе с коммунистами и русским народом», — сообщил Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ также заметил, что «малограмотные» люди амбициозны, но обычно не ладят с фактами.