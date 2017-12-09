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Общество
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Украина
Украинец рассказал, на ком лежит ответственность за катастрофу MH17
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    Украинец рассказал, на ком лежит ответственность за катастрофу MH17

    17:28  9 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  09 Декабря 2017
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    Украинец рассказал на российском ТВ, кто сбил «Боинг» над Донбассом

    Москва, 9 декабря. Украинский эксперт Максим Яли в эфире программы «60 минут» на российском телеканале заявил, что за безопасность в Донбассе ответственна контролирующая его сторона. Его оппоненты указали на то, что по этой логике за крушение малазийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, отвечает Украина.

    Критикуя заявления Москвы, Донецка и Луганска об отсутствии угрозы наблюдателям ОБСЕ со стороны ополченцев, Максим Яли объявил, что тот, кто контролирует территорию, отвечает за безопасность находящихся в ней гражданских. Режиссер Владимир Бортко подметил, что в этом случае логичным является вывод, что малазийский самолет был сбит Украиной, так как по законам ИКАО считается, что если самолет сбит на территории какого-то государства, то виновато именно это государство.

    На возражение Максима Яли о том, что рейс MH17 сбили «террористы», Бортко напомнил: «Это же ваша территория, там [на карте] написано: Украина».

    Точку в споре поставил член президиума Совета по обороне и внешней политике Александр Лосев, который заявил, что без телеметрии Украины катастрофа MH17 была бы невозможна, пишет «Экономика сегодня».

    «Это все равно, что стрелять по уткам через дымоход камина. Только один офицер русской армии смог это сделать — это барон Мюнхгаузен», — иронично отметил эксперт.

    Напомним, авикатастрофа Boeing 777 «Малазийских авиалиний» произошла в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Число погибших составило 298 человек. Расследование инцидента продолжается.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #авиакатастрофа #боинг
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