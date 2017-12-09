Российские горнолыжники и сноубордисты примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Москва, 9 декабря. Российские горнолыжники и сноубордисты поедут зимой 2018 года в южнокорейский Пхенчхан, чтобы принять участие в зимней Олимпиаде. Об этом в субботу сообщило бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РФ.

По словам президента организации Леонида Мельникова, бюро уже отправило в Олимпийский комитет России соответствующий протокол. Мельников отметил, что в пользу такого решения единогласно высказались все члены бюро президиума, пишет ТАСС.

Накануне лыжники российской сборной также заявили, что намерены выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Аналогичное решение приняли и саночники, президиум Федерации бобслея России также рекомендовала спортсменам не игнорировать Игры-2018.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, отметив, что некоторые спортсмены из РФ все же смогут выступить на Играх, но под нейтральным флагом.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсмены сами будут принимать решение о том, участвовать им в Олимпиаде на таких условиях или нет.