Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Архангельске
Спорт
Российские горнолыжники и сноубордисты примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские горнолыжники и сноубордисты примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане

    15:26  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  09 Декабря 2017
    42

    Российские горнолыжники и сноубордисты примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане

    Москва, 9 декабря. Российские горнолыжники и сноубордисты поедут зимой 2018 года в южнокорейский Пхенчхан, чтобы принять участие в зимней Олимпиаде. Об этом в субботу сообщило бюро президиума Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РФ.

    По словам президента организации Леонида Мельникова, бюро уже отправило в Олимпийский комитет России соответствующий протокол. Мельников отметил, что в пользу такого решения единогласно высказались все члены бюро президиума, пишет ТАСС.

    Накануне лыжники российской сборной также заявили, что намерены выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане. Аналогичное решение приняли и саночники, президиум Федерации бобслея России также рекомендовала спортсменам не игнорировать Игры-2018.

    Российские горнолыжники и сноубордисты примут участие в Олимпиаде в Пхенчхане

    Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, отметив, что некоторые спортсмены из РФ все же смогут выступить на Играх, но под нейтральным флагом.

    Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсмены сами будут принимать решение о том, участвовать им в Олимпиаде на таких условиях или нет.   

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #олимпиада-2018 #горные лыжи #сноуборд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть