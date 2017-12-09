Российская фигуристка Загитова взяла золото в финале Гран-при

Нагоя (Япония), 9 декабря. Победительницей финала проходящего в Японии Гран-при в женском одиночном катании стала 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. Она набрала 223,30 балла по итогам короткой и произвольной программ, ее результат стал самым лучшим.

Россиянка Мария Сотскова заняла второе место, набрав 216,28 балла.

Фигуристка из Канады Кэйтлин Осмонд с результатом 215,16 разместилась на третьей строчке.

Алина Загитова — чемпионка мира-2017 среди юниорок и победительница финала Гран-при юниорской серии сезона-2016/17.

Напомним, ранее сообщалось, что российские горнолыжники и сноубордисты поедут зимой 2018 года в южнокорейский Пхенчхан, чтобы принять участие в зимней Олимпиаде.