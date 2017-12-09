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Россия выделила более $65 млн на гуманитарную помощь по линии ООН‍
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    Россия выделила более $65 млн на гуманитарную помощь по линии ООН‍

    16:06  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:06  09 Декабря 2017
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    Россия выделила более $65 млн на гуманитарную помощь по линии ООН

    Женева, 9 декабря. Россия в текущем году выделила более $65 млн на оказание гуманитарной помощи по линии ООН, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Сергей Кононученко.

    Москва поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гуттериша об увеличении фонда до $1 млрд с учетом роста числа нуждающихся в мире. В 2017 году Россия перечислила ООН свыше $65 млн, $1,5 млн российская сторона направила в Центральный фонд организации. Об этом сообщил российский дипломат Сергей Кононученко.

    По его словам, количество нуждающихся в помощи достигло 135,7 млн человек, объем необходимых средств увеличился до $22,5 млрд. Заместитель постпреда РФ отметил, что для разрешения проблем подобного масштаба необходимо планомерное сотрудничество при доверительных отношениях между членами организации.

    Он подчеркнул, что Россия готова к этой работе. Кононученко добавил, что жизнь человека не должна стать разменной монетой в вопросах геополитики. 

    Россия выделила более $65 млн на гуманитарную помощь по линии ООН

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #оон
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