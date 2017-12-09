Россия выделила более $65 млн на гуманитарную помощь по линии ООН‍

Женева, 9 декабря. Россия в текущем году выделила более $65 млн на оказание гуманитарной помощи по линии ООН, сообщил заместитель постпреда РФ при организации Сергей Кононученко.

Москва поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гуттериша об увеличении фонда до $1 млрд с учетом роста числа нуждающихся в мире. В 2017 году Россия перечислила ООН свыше $65 млн, $1,5 млн российская сторона направила в Центральный фонд организации. Об этом сообщил российский дипломат Сергей Кононученко.

По его словам, количество нуждающихся в помощи достигло 135,7 млн человек, объем необходимых средств увеличился до $22,5 млрд. Заместитель постпреда РФ отметил, что для разрешения проблем подобного масштаба необходимо планомерное сотрудничество при доверительных отношениях между членами организации.

Он подчеркнул, что Россия готова к этой работе. Кононученко добавил, что жизнь человека не должна стать разменной монетой в вопросах геополитики.